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«Борнмут» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

сегодня, 12:50
«Борнмут» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Кубок ФА «Борнмут» – «Манчестер Сити», который состоится 30 марта 2025 года

«Борнмут»

«Борнмут» за последние сезоны зарекомендовал себя, как крепкого соперника, но в последних матчах клуб выглядит не лучшим образом. Тем не менее, на один кубковый матч всегда можно настроиться. В соперниках «Манчестер Сити», но в этом сезоне это не звучит столь грозно, как раньше. Хозяева рассчитывают на победу в этой игре и сделают все возможное, чтобы выбить команду Гвардиолы еще из одного турнира.

15 марта «Борнмут» проиграл на своем поле «Брентфорду» (1:2), а девятого числа упустил выездную победу с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Манчестер Сити»

«Горожане» не могут обрести былую стабильность и часто теряют очки. В АПЛ «Манчестер Сити» на данный момент занимает лишь пятое место и может не попасть даже в Лигу чемпионов на следующий сезон, если продолжит так играть. В матче с «Борнмутом» гости все равно считаются фаворитами и попробуют зацепиться хотя бы за один трофей в нынешнем сезоне.

15 марта «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2), а восьмого числа проиграл на выезде «Ноттингем Форест» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Борнмут» – 3.15
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Манчестер Сити» – 2.17
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.52
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.55

Статистика

  • «Борнмут» проиграл четыре из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Манчестер Сити» проиграл пять из десяти последних матчей на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. «Борнмут» выглядит слабо в последних встречах, и «горожане» обязаны этим воспользоваться, чтобы выйти в полуфинал турнира.

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