«Борнмут» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 12:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Кубок ФА «Борнмут» – «Манчестер Сити», который состоится 30 марта 2025 года

«Борнмут»

«Борнмут» за последние сезоны зарекомендовал себя, как крепкого соперника, но в последних матчах клуб выглядит не лучшим образом. Тем не менее, на один кубковый матч всегда можно настроиться. В соперниках «Манчестер Сити», но в этом сезоне это не звучит столь грозно, как раньше. Хозяева рассчитывают на победу в этой игре и сделают все возможное, чтобы выбить команду Гвардиолы еще из одного турнира.

15 марта «Борнмут» проиграл на своем поле «Брентфорду» (1:2), а девятого числа упустил выездную победу с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Манчестер Сити»

«Горожане» не могут обрести былую стабильность и часто теряют очки. В АПЛ «Манчестер Сити» на данный момент занимает лишь пятое место и может не попасть даже в Лигу чемпионов на следующий сезон, если продолжит так играть. В матче с «Борнмутом» гости все равно считаются фаворитами и попробуют зацепиться хотя бы за один трофей в нынешнем сезоне.

15 марта «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2), а восьмого числа проиграл на выезде «Ноттингем Форест» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 3.15

Ничья – 3.85

Победит «Манчестер Сити» – 2.17

Тотал больше 2.5 мячей – 1.52

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.55

Статистика

«Борнмут» проиграл четыре из десяти последних поединков во всех турнирах

«Манчестер Сити» проиграл пять из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. «Борнмут» выглядит слабо в последних встречах, и «горожане» обязаны этим воспользоваться, чтобы выйти в полуфинал турнира.