«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 00:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм», который состоится 1 апреля 2025 года

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» находится близко к зоне вылета АПЛ , но имеет хороший запас, ведь опережает ближайшего соперника на девять пунктов. Тем не менее, «волкам» очень рано расслабляться и стоит попробовать обыграть в этой встрече «молотобойцев», которые идут впереди на восемь пунктов. Победа сократила бы расстояние до пяти пунктов и отдалила бы команду от «красной черты».

15 марта «Вулверхэмтон» обыграл на выезде «Саутгемптон» (2:1), а восьмого числа команда сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1).

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в очередной раз не оправдывают надежд болельщиков и руководства и занимают место внизу турнирной таблицы. «Вест Хэму» не грозит понижение в классе, но и 16 текущее место в чемпионате никого не радует. В случае победы гости могут теоретически подняться на пару ступенек выше и поправить немного статистику в нынешнем сезоне.

15 марта «Вест Хэм» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), а 10 числа на своем поле минимально проиграл «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» – 2.45

Ничья – 3.2

Победит «Вест Хэм» – 3.05

Тотал больше 2.5 мячей – 2.18

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.68

Статистика

Четыре последних матча «Вулверхэмптона» завершились исходом «обе забьют»

«Вест Хэм» проиграл четыре из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Предполагаем, что каждый из клубов побоится рисковать и в лучшем случае команды обменяются голами, но поделят очки.