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«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

сегодня, 00:55
«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм», который состоится 1 апреля 2025 года

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» находится близко к зоне вылета АПЛ, но имеет хороший запас, ведь опережает ближайшего соперника на девять пунктов. Тем не менее, «волкам» очень рано расслабляться и стоит попробовать обыграть в этой встрече «молотобойцев», которые идут впереди на восемь пунктов. Победа сократила бы расстояние до пяти пунктов и отдалила бы команду от «красной черты».

15 марта «Вулверхэмтон» обыграл на выезде «Саутгемптон» (2:1), а восьмого числа команда сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1).

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в очередной раз не оправдывают надежд болельщиков и руководства и занимают место внизу турнирной таблицы. «Вест Хэму» не грозит понижение в классе, но и 16 текущее место в чемпионате никого не радует. В случае победы гости могут теоретически подняться на пару ступенек выше и поправить немного статистику в нынешнем сезоне.

15 марта «Вест Хэм» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), а 10 числа на своем поле минимально проиграл «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вулверхэмптон» – 2.45
  • Ничья – 3.2
  • Победит «Вест Хэм» – 3.05
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.18
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.68

Статистика

  • Четыре последних матча «Вулверхэмптона» завершились исходом «обе забьют»
  • «Вест Хэм» проиграл четыре из десяти последних матчей на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Предполагаем, что каждый из клубов побоится рисковать и в лучшем случае команды обменяются голами, но поделят очки.

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