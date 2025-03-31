«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм», который состоится 1 апреля 2025 года
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» находится близко к зоне вылета АПЛ, но имеет хороший запас, ведь опережает ближайшего соперника на девять пунктов. Тем не менее, «волкам» очень рано расслабляться и стоит попробовать обыграть в этой встрече «молотобойцев», которые идут впереди на восемь пунктов. Победа сократила бы расстояние до пяти пунктов и отдалила бы команду от «красной черты».
15 марта «Вулверхэмтон» обыграл на выезде «Саутгемптон» (2:1), а восьмого числа команда сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1).
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» в очередной раз не оправдывают надежд болельщиков и руководства и занимают место внизу турнирной таблицы. «Вест Хэму» не грозит понижение в классе, но и 16 текущее место в чемпионате никого не радует. В случае победы гости могут теоретически подняться на пару ступенек выше и поправить немного статистику в нынешнем сезоне.
15 марта «Вест Хэм» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), а 10 числа на своем поле минимально проиграл «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вулверхэмптон» – 2.45
- Ничья – 3.2
- Победит «Вест Хэм» – 3.05
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.18
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.68
Статистика
- Четыре последних матча «Вулверхэмптона» завершились исходом «обе забьют»
- «Вест Хэм» проиграл четыре из десяти последних матчей на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Предполагаем, что каждый из клубов побоится рисковать и в лучшем случае команды обменяются голами, но поделят очки.