Рейтинг коллекционеров разгромов в РПЛ 2024/25. «Спартак» потерял единоличное лидерство

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сегодня, 09:36

Тур богат на результативные победы.

Остался поединок «Акрона» и «Ростова», но уже есть четыре разгрома. Для середняков победа с разницей от трёх мячей и выше – нерядовое событие. В свежем туре «Крылья Советов» впервые в чемпионате выиграли крупно. Победили «Локомотив» 5:1, сенсация тура. У некоторых коллективов ни одной уверенной победы, как у «Пари НН». Команда Ганчаренко лишь раз в чемпионате выиграла с разницей в два мяча. У «Рубина» и «Ростова», хотя команды умеют атаковать, а также имеют в составе сильных нападающих Даку и Комличенко, слишком мало разгромных побед. Их нельзя включить в список фаворитов в атакующей номинации. В особом туре обратим внимание на коллективы, которые не отказывали собственным фанатам в удовольствии лицезреть результативный односторонний футбол. Как видно из рейтинга, к зрелищным победам чаще склонны команды, которые могут побороться за чемпионство.

«Динамо» – 4 разгрома

Есть две причины, почему «Динамо» не выше в рейтинге, который подходит им по духу футбола. Первая – слабости в обороне. Часто пропускают, нивелируя усилия атаки. Вторая причина – реализация, но этот пункт с подвохом. «Динамо» в лидерах по качеству моментов во всей РПЛ . И количество мячей значительно выше, чем показатель xG. Но москвичи бьют мимо из классных позиций, а потом забивают сложными ударами. У Лички парадоксальная команда. Уступили «Локомотиву», чью оборону в пятницу разобрал на запчасти Сергеев из «Крыльев Советов». Зато теперь разгромили «Оренбург». У «Динамо» повторение клубного рекорда 1993 года. Причем много забивают без форварда Тюкавина, который получил сложную травму. Молодой игрок вернется к тренировкам в лучшем случае через несколько месяцев. Константина успешно подменяет в атаке вингер Карраскаль. У «Динамо» есть кадровые ресурсы и запасные, чтобы подняться выше в ярком рейтинге.

ЦСКА – 4 разгрома

Для сравнения, у «Локомотива» всего один разгром соперника в чемпионате. Разница между ними и ЦСКА в надежности обороны. Даже когда «железнодорожники» забивали три мяча, а иногда больше, то частенько пропускали в ответ. А вот «армейцы» умеют защитить Акинфеева. Есть только один минус в их достижении. Два разгрома из четырех получили ещё прошлым летом, когда играли в три центральных защитника. Разбили «Пари НН» с разницей 3:0, а следом была победа 5:1 над «Оренбургом». Эти две команды частные клиенты клубов, которые ищут разгромную победу. ЦСКА также побеждал «Акрон» со счетом 4:0 и «Ахмат» с разницей 3:0. А вот дальше началась длительная серия без разгромов. И скромную разницу мячей легко объяснить. У Файзуллаева был спад, а Аббосбек полезен в дни разгромов, может отдать умную передачу. Хавбеку Облякову пришлись играть ниже. И главная причина – проблемы центрфорвардов. «Армейцы» ждут голевой серии любого из них.

«Зенит» – 6 разгромов

Добавили одну крупную победу вчера, когда разбили «Рубин». Первый гол придумали в равных составах, а после удаления Грицаенко добавили ещё три мяча. Петербуржцы склонны к разгромам соперников. Что показал удачный старт сезона. Глушенков тогда был как злой голодный волк, уничтожал соперников голами. В трёх первых турах разница мячей в матчах «Зенита» была 13:0. Многие думали, что это только начало. Клаудиньо и Вендел помогали напарникам, а петербуржцы готовили подписание Соболева. Александр мечтал перейти в клуб из Санкт-Петербурга. Сейчас страдали вместе с Александром, но уже без Клаудиньо, хавбек отправился зимой в Катар. «Зенит» до вчерашнего дня не громил соперников в РПЛ с октября. Команда Семака собрала неприятную серию с поражениями и ничьей, побеждали редко. При этом состав идеален для высокого места в таком рейтинге. Гонду и Кассьерра легко могут уйти с поля с дублем и даже с хет-триком. Мостовой и Луис Энрике тоже опасны у чужих ворот.

«Спартак» – 7 разгромов

После оплеухи в Оренбурге в первом туре тренер Станкович заставил подопечных сыграть результативно. Иногда пропускали, поэтому три гола не позволяли записать на свой счет разгром. Но победа над «Крыльями Советов» окончательно вернула «Спартаку» уверенность. Позже москвичи громили «Факел» и «Ростов». Иногда отвечали разгромом соперника на крупную неудачу, как против «Краснодара». Самим «горожанам» отгрузили три безответных мяча в поединке второго круга, какой привет – такой ответ. Порой «Спартаку» не хватало одного гола. Но даже с «Локомотивом» в дерби забрали победу 5:2 с нужной разницей. В конце прошлого года Станкович собрал 4 разгрома подряд. А вот теперь случаются неприятные осечки. Против «Ахмата» сыграли медленно, поэтому во второй раз оступились против этого соперника в РПЛ . Ничьи опасны в чемпионских гонках, а «Спартак» рядом с разгромами позволил себе две нулевые ничьи против одного из аутсайдеров. Удар по амбициям команды.

«Краснодар» – 7 разгромов

Первого сентября дети пошли в школу, а «Локомотив» дома уступил «горожанам» 0:3. Также у Мусева по ходу победной серии были гостевые победы над «Акроном» 5:2 и «Спартаком» 3:0. За последний результат москвичи отплатили «Краснодару», как сказано выше. Зато «быки» сделали больно обороне «Химок» и «Оренбурга». Переигрывали этих соперников с одинаковым счетом 4:0. А в начале марта «Краснодар» разгромил в гостях «Пари НН» с разницей в три мяча. Уже играли без Сперцяна, но с Эдуардом добиваться результативных побед намного проще. Армянский хавбек не всегда отдавал голевые передачи, но был диспетчером, который разгонял атаки. Так и случилось против «Факела». Именно после выхода Сперцяна забили ещё четыре мяча менее чем за 20 минут. Когда Эдуард гонит вперед, то резервисты подыгрывают лидеру, а Батчи готов поддержать Са в сборе ассистов. Жаль лишь, что «Краснодар» не всегда контролирует силу натиска в атаке, как и перспективная атака «Спартака».