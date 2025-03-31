«Эмполи» – «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Эмполи» – «Болонья», который состоится 1 апреля 2025 года

«Эмполи»

«Эмполи» может уже в следующем сезоне оказаться в Серии В, но шансы исправить ситуацию все еще есть. Команда вышла в полуфинал кубка Италии, что является светлым пятном в нынешнем сезоне и попробует дойти до финала, но для этого нужно пройти «Болонью», которая сейчас показывает максимально хорошие результаты.

29 марта «Эмполи» сыграл вничью с «Комо» (1:1), а 15 числа команда проиграла на выезде «Торино» (0:1).

«Болонья»

«Болонья» неудачно выступила в Лиге чемпионов, но вторая часть сезона команде явно дается. На данный момент коллектив располагается на четвертом месте с 56 баллами и старается держаться в топ-4. В кубке Италии у коллектива есть отличные шансы добиться выхода в финал, если гости сумеют исключить недооценку соперника и ответственно подойдут к противостоянию.

29 марта «Болонья» обыграла на выезде «Венецию» (1:0), а 16 марта разгромила на своем поле «Лацио» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 5

Ничья – 3.4

Победит «Болонья» – 1.8

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.68

Статистика

«Болонья» одержала восемь побед из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эмполи» проиграл шесть из восьми последних домашних поединков

«Болонья» выиграла два из пяти последних матчей с «Эмполи» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Эмполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5. Предполагаем, что хозяева смогут собраться на один конкретный поединок и одержат важную победу перед выездной ответной встречей.