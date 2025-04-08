«Бавария» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Интер», который состоится 8 апреля 2025 года
«Бавария»
Немецкий гранд вновь идет за титулом победителя Лиги чемпионов, но его путь осложняют многочисленные травмы лидеров. «Бавария» также является лидером Бундеслиги и на шесть очков опережает «Байер», поэтому обязана набирать очки и в чемпионате. Все это может повлиять на первую встречу с дерзким «Интером», который попробует удивить мюнхенский клуб на его же стадионе.
4 апреля «Бавария» на выезде обыграла «Аугсбург» (3:1), а 29 марта оказалась сильнее «Санкт-Паули» на своем поле (3:2).
«Интер»
Миланский клуб также лидирует в Серии А и борется с «Наполи» за чемпионство, но Лигу чемпионов ставит не менее приоритетно. «Интер» выигрывал этот турнир в последний раз в 2010 году, как раз в финале у «Баварии». Сейчас гости постараются нейтрализовать сильные стороны соперника и найти ключи к воротам молодого Урбига за счет своих быстрых атакующих игроков.
5 апреля «Интер» сыграл вничью с «Пармой» на выезде (2:2), а ранее в кубке Италии разошелся миром с «Интером»
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» – 2
- Ничья – 3.6
- Победит «Интер» – 4
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.9
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.92
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Баварии» завершились исходом «обе забьют»
- «Интер» не проигрывает уже десять поединков подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Команда играет мощно на своем стадионе и наверняка сможет одержать победу в первой встрече, которая вряд ли станет крупной.