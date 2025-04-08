Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Бавария» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:15
«Бавария» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Интер», который состоится 8 апреля 2025 года

«Бавария»

Немецкий гранд вновь идет за титулом победителя Лиги чемпионов, но его путь осложняют многочисленные травмы лидеров. «Бавария» также является лидером Бундеслиги и на шесть очков опережает «Байер», поэтому обязана набирать очки и в чемпионате. Все это может повлиять на первую встречу с дерзким «Интером», который попробует удивить мюнхенский клуб на его же стадионе.

4 апреля «Бавария» на выезде обыграла «Аугсбург» (3:1), а 29 марта оказалась сильнее «Санкт-Паули» на своем поле (3:2).

«Интер»

Миланский клуб также лидирует в Серии А и борется с «Наполи» за чемпионство, но Лигу чемпионов ставит не менее приоритетно. «Интер» выигрывал этот турнир в последний раз в 2010 году, как раз в финале у «Баварии». Сейчас гости постараются нейтрализовать сильные стороны соперника и найти ключи к воротам молодого Урбига за счет своих быстрых атакующих игроков.

5 апреля «Интер» сыграл вничью с «Пармой» на выезде (2:2), а ранее в кубке Италии разошелся миром с «Интером»

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бавария» – 2
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Интер» – 4
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.9
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.92

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Баварии» завершились исходом «обе забьют»
  • «Интер» не проигрывает уже десять поединков подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Команда играет мощно на своем стадионе и наверняка сможет одержать победу в первой встрече, которая вряд ли станет крупной.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:22
Надеюсь во втором тайме хозяева не проиграют - 1Х.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 