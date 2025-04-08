«Бавария» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1744136117

вчера, 21:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Интер», который состоится 8 апреля 2025 года

«Бавария»

Немецкий гранд вновь идет за титулом победителя Лиги чемпионов, но его путь осложняют многочисленные травмы лидеров. «Бавария» также является лидером Бундеслиги и на шесть очков опережает «Байер», поэтому обязана набирать очки и в чемпионате. Все это может повлиять на первую встречу с дерзким «Интером», который попробует удивить мюнхенский клуб на его же стадионе.

4 апреля «Бавария» на выезде обыграла «Аугсбург» (3:1), а 29 марта оказалась сильнее «Санкт-Паули» на своем поле (3:2).

«Интер»

Миланский клуб также лидирует в Серии А и борется с «Наполи» за чемпионство, но Лигу чемпионов ставит не менее приоритетно. «Интер» выигрывал этот турнир в последний раз в 2010 году, как раз в финале у «Баварии». Сейчас гости постараются нейтрализовать сильные стороны соперника и найти ключи к воротам молодого Урбига за счет своих быстрых атакующих игроков.

5 апреля «Интер» сыграл вничью с «Пармой» на выезде (2:2), а ранее в кубке Италии разошелся миром с «Интером»

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 2

Ничья – 3.6

Победит «Интер» – 4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.92

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Баварии» завершились исходом «обе забьют»

«Интер» не проигрывает уже десять поединков подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Команда играет мощно на своем стадионе и наверняка сможет одержать победу в первой встрече, которая вряд ли станет крупной.