«Спартак» настиг «Зенит» в таблице. Удаление изменило характер игры в Ростове-на-Дону

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сегодня, 19:27

Уверенная, но непростая победа.

До перерыва «Ростов» не наиграл на разгром

В равных составах хозяева поля вышли драться против «Спартака». Джонатан Альба тренирует физически крепкую и толковую команду. С установкой на бой любой соперник по РПЛ испытал бы неприятные болевые ощущения при встрече с игроками «Ростова». До перерыва хозяева поля 12 раз нарушили правила. Завелись команды после фола Сутормина против Маркиньоса. Мяч был на самой бровке далеко от двух ворот. Зачем опытный Алексей бросился в жестком подкате с поднятой прямой ногой?

Тяжело понять логику бывалого Сутормина. Сыграл прямо в ногу Маркиньосу. Был риск нанести сложную травму. Бразильца заменили в перерыве, а судью сразу направили к монитору. После просмотра повтора «Ростов» справедливо остался в меньшинстве. А дальше Комличенко явно и грубо сбил Литвинова. Не знаем, как у тренера Альбы выстроена коммуникация с игроками. Он в РПЛ достаточно давно, чтобы прекрасно понимать русский язык. Джонатану стоило успокоить подопечных, они «поплыли».

А до грубейших фолов шла привычная борьба. Маркиньос мог открыть счет, ведь неожиданно вывалился один на один. Хотя вингера «Спартака» поджимал защитник, удар состоялся. Лишь выставленная нога голкипера спасла «Ростов» от пропущенного мяча. Голкипера Максименко до перерыва не тревожили ни разу. Хотя в центре защиты «Спартака» играли Литвинов и Абена, экспериментальная связка держалась достойно. Бабич дисквалифицирован, Дуарте получил травму. Работали два резервиста.

За весь матч «Спартак» мог пропустить лишь раз. Эпизод случился, когда «Ростов» играл в меньшинстве. Крайний защитник Денисов подстраховал коллег и вынес мяч. Атака «Ростова» сегодня сработала неважно. Мохеби получил травму до перерыва. Роналдо намертво закрыл Рябчук. Комличенко завелся, но это не привело к моментам у ворот Максименко. Уроженец Ростова-на-Дону на родной земле не пропустил, ведь в концовке матча вытащил мяч из ближнего угла. К той минуте «Спартак» побеждал.

Хавбеки перекрыли слабую игру нападающих

Во время пауз в матче Деян подзывал нападающих и выдавал подсказки. Не считая упомянутого выше эпизода с ударом Маркиньоса, моментов было мало. «Спартак» ждал ошибок обороны «Ростова» или их голкипера. Но сами не создавали верные моменты в большом количестве в равных составах. Гости подняли линию обороны высоко, но не смогли завладеть инициативой в атаке, вжав оборону с Осипенко в свои ворота. Максим с напарниками отбивался спокойно и успешно до красной Сутормину.

В перерыве Станковича убрал с поля Маркиньоса. Остается надеяться, что после подката Сутормина бразилец не получил травму. На левом краю оказался Солари, который чаще работает справа. Смог выйти в основе Бонгонда. Но Тео был незаметен, как и центральный нападающий Гарсия. Угальде остался на лавке. Станкович оценил его форму как плохую, ведь костариканец не забивал в трёх матчах РПЛ подряд. «Спартак» ждал новые атаки с второй волной. Тренер просил включаться полузащитников.

Первым удар придумал герой весны Мартинс. А потом Умяров не забил из отличной позиции. Голкипер сборной Таджикистана Этимов сначала выручил «Ростов». Давление росло, в большинстве «Спартак» находил свободные зоны. Хозяева надеялись только на вратаря Этимова. Удар в стиле скорпиона от Мартинса не испугал Рустама. «Ростову» важно было развивать свои атаки. Переживали, чтобы не устать раньше времени. «Спартак» ускорился. Понимали, насколько важно не затягивать с голом.

Нападающие не выручили, зато включились стандарты и хавбеки. Умяров впервые в карьере забил в РПЛ головой, если базы данных не врут. А Мартинс через пару минут грамотно развернулся перед воротами. Немножко повезло, но «Спартак» повел 0:2. Игра была сделана. А чтобы добить мысль о превосходстве именно в полузащите, Барко тоже забил. Вся основная тройка хавбеков скинулась голами, чтобы Станкович получил такую важную выездную победу над упрямым соперником. «Ростов» не выстоял.

У «Спартака» есть минус, которого лишен «Зенит»

Команды Семака побаиваются. А против «Спартака» играют с мыслью о набранных очках. В прошлом году стало больше команд РПЛ , которые не паникуют, когда встречают петербуржцев. Но совсем нет команд, которые не верят в себя против «красно-белых». Соперники рассуждают просто. «Спартак» часто сам себе создает проблемы. Чаще, чем «Зенит» и даже чем «Краснодар» в последние годы. «Спартак» прибавил в защите, но даже главный снайпер команды Угальде совсем недавно имел «сухую серию».

Теперь снова без голов. Манфред появился вместе Бонгонды. Не забил сам, зато отдал голевой пас на Барко. Но даже после такой уверенной победы вывод не меняется. Пока «Спартаку» сложно испугать соперников. У «Краснодара» аналогичная проблема. Поэтому в матчах с этими лидерами РПЛ часто случаются отрезки, когда соперники держатся и включаются. Всё зависит от эффективности у двух ворот. И от удалений, ведь они могут сильно повлиять. «Ростов» сильно подставил поступок Сутормина.

Судья изначально показал желтую карточку. Некоторые эксперты указывают на моменты, которые позволяли простить грубость игрока «Ростова». Но когда несколько профессиональных арбитров после повторов принимают решение о красной карточке, то лучше кивать на футболиста. Никто не заставлял лупить Маркиньоса по ногам. А «Спартак» показал характер. В матче, где снова слабо сыграли Гарсия, Бонгонда и опять не смог забить дебютный мяч в РПЛ Маркиньос, одержали разгромную победу.

«Спартак» сравнялся по очкам с «Зенитом». Имеют преимущество по очным матчам, идут на второй строчке. В следующем туре петербуржцы сыграют против «Краснодара». А «Спартак» дома встретит «Динамо» из Махачкалы. Учитывая ничью в первой круге, а ещё форму соперника в атаке, будет непросто. Зато должен вернуться Бабич. Срджан важен не только в обороне, через него выходят в атаку. А пока в «Спартаке» радуются форме хавбеков. Барко, Мартинс и Угальде – герои матча против «Ростова».