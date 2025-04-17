Российский вратарь мечтает сыграть в полуфинале Лиги Европы. Сенсации поджидают за углом

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сегодня, 11:49

Аутсайдеры готовы бить грандов.

В парах могут вылететь все формальные фавориты

«Лацио» проиграл в два мяча «Будё-Глимт». Не сумели забить в ворота российского голкипера Хайкина. Хотя в этот раз Никита не стал героем поединка Лиги Европы. Норвежцы, которых нахваливали перед матчем, организовали оборону против римлян так, что допустили лишь один удар в створ. Подходы не считаются, когда фаворит пропускает дважды. У «Будё-Глимт» 18 атак с ударами, реализовали два выстрела в створ из шести. Тренер Барони пытался перекрыть сенсацию в дерби против «Ромы». Но безумный удар Матиаса Суле отменил победу «Лацио» в римском поединке. Теперь снова сыграют в столице Италии.

«Будё-Глимт» проиграл «Олимпиакосу» в гостевом матче на прошлой стадии. Тогда норвежцы поплыли. Пропустили дважды от форварда Яремчука и позволили будущим чемпионам Греции получить шанс на камбэк. Но Хайкин отразил пенальти. Сейчас у норвежцев перевес в два мяча, а не в три. У «Лацио» достаточно ресурсов, чтобы отыграться против такого соперника. И одновременно нет надёжной обороны, чтобы гарантировать камбэк. А у «Манчестер Юнайтед» неплохие шансы пройти «Лион». Французы ведь под руководством Фонсеки получали четыре гола на выезде от «Страсбура». Неужели МЮ сейчас слабее?

У Аморима ужасные результаты. Всего три победы в последних десяти матчах. Но на Лигу Европы команда настраивается. Разгромили дома «Реал Сосьедад». МЮ хочет встретить в полуфинале «Атлетик» или «Рейнджерс». После матча в Глазго испанцы остаются фаворитами в этой паре. Но нулевая ничья шотландцев, которые почти весь матч играли в меньшинстве, напоминает об упрямстве «Рейнджерс». Испанцам нельзя слепо верить в класс и недооценивать характер соперника. В четвёртой паре у «Айнтрахта» тоже нет проблем с психологией и волей. Их порадовала выездная ничья против «шпор» с очередным голом Экитике.

«Тоттенхэм» и МЮ застряли между позором и триумфом

У Постекоглу и Аморима странные команды. Одни из самых богатых в мире, но при этом на скромных местах в таблице АПЛ . Также «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» не будет в финалах английских кубков. Хотя у них были удачные поединки, в итоге всюду вылетели. Теперь Лига Европы – главная цель сезона. «Манчестер Юнайтед», как сказано выше, хочет сыграть с Вальверде или Фергюсоном. Но с шотландцами лучше не шутить. Три десятилетия назад однофамилец тренера «Рейнджерс» Данкан Фергюсон получил 3 месяца в тюрьме за футбольный фол. Ударил головой соперника. МЮ знает, что Фергюсоны не сдаются.

А вот Постекоглу медленно спёкся. Хотя Ангелос старался держаться, невзирая на всю абсурдность бытия «Тоттенхэма», к решающим матчам сезона лондонский клуб не подошёл на пике формы. Вернулись многие основные футболисты. Эпидемия травм позади. Атакует эта команда неплохо. А вот обороняется скверно. Также «шпоры» плохо играют в гостях. Последнюю гостевую победу одержали в конце февраля против несчастного «Ипсвича». «Айнтрахт» сильнее, чем клуб певца Эда Ширана. Так что немцы планируют повторить успех «Фулхэма», «Челси» или «Вулверхэмптона», забив Викарио несколько мячей.

Впрочем, у «Тоттенхэма» остаётся козырь, как и у «Манчестер Юнайтед». Клубы настолько богатые, что у них хватает созидателей. Мэддисон и Фернандеш – крепкие мастера, способные придумать голы в любой момент поединка. А ничьи не поражения. Не нужно отыгрываться, важно просто грамотно изучить «Лион» и «Айнтрахт». Это не ПСЖ с «Барселоной», хотя и этих соперников на днях обыграли Эмери и Ковач. От смелости Фонсеки и Топмёллера многое зависит. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» терпели неудачи в еврокубках так часто, что нельзя исключать вылет дорогих и очень бестолковых проектов.

На данный момент никто не наработал на трофей

Даже из «Будё-Глимт» так себе победитель Лиги Европы. Именно команда из Норвегии пока прошла самый впечатляющий путь становления. Но четыре поражения на пути к решающему матчу в Риме позволяют критиковать команду Хайкина. Тренер Кнутсен поставил красивый футбол, но «Лацио» выше классом. Самые яркие футболисты Барони должны вечером доказать, что их рано списывать. А если нет, то «Будё-Глимт» сыграет против Постекоглу или Топмёллера. У этих наставников точно не команды, которые уже заслужили кубок УЕФА . В Лиге Европы нет фаворита, и это приятный бонус к насыщенному меню вечера.

Прелесть Лиги Европы – каждый из восьми клубов на престижной стадии реально может взять кубок. Например, возможен реванш грандов. То есть победы «Лацио», «Атлетика», МЮ и «Тоттенхэма». Или четыре сенсации подряд и необычный квартет полуфиналистов. «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы в финале у «Рейнджерс». Но для «Лиона» и «Будё-Глимт» вечерние матчи ключевые в истории. Могут подобраться на расстояние в два матча к финалу Лиги Европы. Хотя для ведущих клубов это второсортный турнир, новые правила – из Лиги чемпионов никто не отправился в другой еврокубок, изменил расклад в плей-офф.

Не всегда команды из Лиги чемпионов удачно выступали в Лиге Европы. Но без них внимание подарено тем, кто прошёл турнир от начала и до решающих матчей. УЕФА любит яркие вывески. Они хотят полуфиналы «Тоттенхэма» против «Лацио», а также матчи «Манчестер Юнайтед» против «Атлетика». Но четвертьфиналы доказали, что у этой четвёрки нехватка козырных карт. И всё ещё можно переиграть. «Шпоры» громили на выезде «Манчестер Сити». «Лацио» семь раз в этом сезоне побеждал дома с разницей от двух мячей и крупнее. Бедовый «Манчестер Юнайтед» собрал серию из 6 домашних матчей без поражений.