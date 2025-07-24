«Зенит», «Краснодар» и Карпина не оставят в покое. У лидеров РПЛ сложные соперники во втором туре

1753386659

24 июля 2025, 22:50

В субботу первый центральный матч сезона.

«Краснодар» – «Локомотив»

В первом туре середняки играли между собой или с представителями группы из шести классических лидеров РПЛ . Во втором туре в Краснодаре гостит «Локомотив». Столичная команда проверит амбиции. Тренер Мусаев пережил непростой поединок против «Пари НН» в Казани. Соперник играл здорово, а потом допустил три глупые ошибки. Похожий сценарий был в матче «Локомотива» и «Сочи». Гости чаще владели мячом, а затем форвард Руденко создал голы в их ворота. Будущие соперники Мусаев и Галактионов выиграли с одинаковым счетом 3:0. В этой паре нет явного фаворита, ведь «Локомотив» молодой и дерзкий, а «Краснодар» только входит в сезон, футболисты пока не разбегались. Нельзя исключать ничью с голами.

«Крылья Советов» – «Пари НН»

«Краснодар» и «Локомотив» сыграют в субботу, а откроет тур поединок в Самаре. Форвард Раков, арендованный как раз у «железнодорожников», помог тренеру Адиеву не проиграть «Акрону». Играли в Самаре, у «Крыльев Советов» второй домашний поединок. Никуда не нужно летать. «Пари НН» стартовал в формально домашней игре, но бегали в Казани. Новый тренер Шпилевский порадовал стартовым планом на игру, но у нижегородцев не было развития стартовых идей. В этой паре две команды с неубедительной игрой отдельных защитников. Проще говоря, всё сводится к реализации моментов. У «Пари НН» появился яркий новичок – арендовали Олусегуна из «Краснодара». Грулёв и Боселли тоже хороши. Пора забивать мячи в ворота.

«Спартак» – «Балтика»

Как и обещали в заголовке, фаворитов не оставят в покое. Хотя «Балтика» – новичок сезона в РПЛ , у команды опытный тренер Талалаев и поставленная игра без мяча. Вряд ли клуб из Калининграда слабее «Динамо» из Махачкалы по стартовому составу. Этот соперник кусал «Спартак» вместе с арбитрами во главе с Казарцевым, судьей из Санкт-Петербурга. Теперь очередь северной «Балтики». «Спартак» играет дома, и это козырь. Маркиньос забил первый мяч в РПЛ . Аппетит пришел и хочется добавить новые блюда в меню. В игре команды Станковича не всё было гладко, но у «Спартака» мало изменений в составе. Они могут гнуть линию прошлого сезона. «Балтика» не проиграла «Динамо», Станкович должен учиться на ошибках соседей.

«Динамо» – «Ростов»

Карпин не обыграл «Балтику», тренеру нужны три очка против бывшего клуба. Плохо для «Динамо», что «Ростов» прекрасно сыграл в первом тайме в Санкт-Петербурге. После перерыва устали и потеряли преимущество. Но футболисты тренера Альбы не боятся соперника с Осипенко, Глебовым и Карпиным. А старые знакомые не допустят недооценки «Ростова». Впрочем, в РПЛ знают о силе южан. Недавно тренер Карпин сам выстраивал прекрасные планы на матчи против «Динамо». Теперь ему надо разрушить родной проект из Ростова-на-Дону. У москвичей достаточно козырей. Есть активный правый защитник Касерес, четкий плеймейкер Бителло и быстрый форвард Гладышев. Но сможет ли Карпин убрать ошибки в обороне «Динамо»?

«Сочи» – «Акрон»

Последний матч субботней программы. В первом туре многие команды успешно сыграли в защите, на всех пропустили 16 голов. Не было причин ругать даже тех, кто проиграл 0:3, как «Сочи» против «Локомотива». «Акрон» с «Крыльями Советов» получил ничью 1:1, но команда с Дзюбой на поле допускала ошибки в разных переходных фазах. Не понравился брак в передачах «Акрона». Также показательным стал гол Ракова из «Крыльев Советов». Вадим пробежал половину поля и у него хватило сил на удар со скоростью полета мяча в 108 километров в час. «Акрону» нельзя оставлять такие разрывы между линиями. Футболисты «Сочи» проанализировали свои ошибки против «Локомотива», тренер Морено хочет выиграть первый матч в сезоне.

ЦСКА – «Ахмат»

Игра откроет воскресную программу второго тура. Футболисты ЦСКА забрали Суперкубок во встрече с «Краснодаром», но не сумели пробить голкипера Овсянникова из «Оренбурга». Соперник готовился к поединкам Первой лиги, так что нулевая ничья против команды, потерявшей многих легионеров – камень в огород новому тренеру ЦСКА . Челестини не раскусил «Оренбург». Акинфееву пришлось дважды спасать «армейцев» от сенсации и поражения. Пока у ЦСКА проблемы в атаке с реализацией шансов. У «Ахмата» аналогичная беда. Новый тренер Сторожук увидел 24 удара по воротам «Рубина» без голов. После моментов пойдут результативные удары, «Ахмат» – опасный соперник для ЦСКА . В трёх последних играх РПЛ только одна победа «армейцев».

«Оренбург» – «Динамо» Махачкала

Команда Слишковича приятно удивила в игре с ЦСКА . Выдержали целый поединок без роковых ошибок. Подстраховал голкипер, но обновленный и более российский состав «Оренбурга» справился с «армейцами». «Динамо» не забрало очки у «Спартака», как умеет, но клуб из Махачкалы уступил в столице 0:1. Плохо сыграли в атаке, не было моментов. Остались в меньшинстве, правый латераль Аззи не сыграет с «Оренбургом». В этой паре не найти фаворита, тем она интересна для публики. Обе стороны рассчитывают на три очка. Тяжело понять, будет ли просто «Оренбургу» на дистанции без крутых легионеров. А у «Динамо» из Махачкалы другая проблема. Соперники относятся к ним серьезнее, в прошлом сезоне новичок лиги смог удивить.

«Рубин» – «Зенит»

Завершает программу второго тура крутой поединок в Казани. «Рубин» выжал максимум в Грозном, четыре удара в сторону чужих ворот – два гола, сухая победа. Голкипер Ставер много работал, защитники ошибались. Против «Зенита» будет сложнее, поскольку Семак недоволен игрой с «Ростовом». Тренер ругал подопечных после победы 2:1. В матче против клуба, за который Сергей Богданович играл в прошлом, фаворит сезона может как заполучить легкую победу – в этом сценарии подведет защита, так и застрять в текстурах игры тренера Рахимова. Главный новичок лета у «Зенита» Жерсон рвется на поле, а это значит, что возможны перестановки в основе. У Семака много вариантов, но «Рубин» не потерял Даку и других лидеров.