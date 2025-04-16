Кейн столкнётся с древним проклятием. На пути «Баварии» футбольная стена «Интера»

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сегодня, 09:44

«Барселона» узнает следующего соперника.

«Интер» не проигрывал два месяца

– Упрямая команда Симоне Индзаги собрала серию из 12 матчей без поражений. В Мюнхене обыграли «Баварию» 2:1. Пропустили от ветерана Мюллера, но у итальянцев нашелся свой свежий джокер. Фраттези забил после паса с левого фланга. Также помог гол Лаутаро Мартинеса. Защита и невезучий голкипер «Баварии» не остановили чемпиона мира. «Интер» на выходных обыграл «Кальяри» в Серии А. Миланцы опережают «Наполи» на три очка. Учитывая, что «Аталанту» отцепили от гонки, можно переключиться на «Баварию» и Лигу чемпионов.

– Опытный голкипер Зоммер пропускает по одному или два мяча за матч в новом году. В последних десяти поединках за «Интер» у Янна один «сухарь». При этом со швейцарцем проиграли только во Флоренции и в Турине. «Ювентус» – последняя команда, которая обыгрывала подопечных Индзаги. У «Интера» были мировые, а сегодня ничья их устроит. Вот только опасно ставить на такой результат в поединке против «Баварии». Даже «Селтик» в позапрошлом раунде пытался обыграть фаворита на выезде, только гол Дэвиса выбил шотландцев.

– У «Баварии» по-прежнему много кадровых потерь. Упомянутый выше латераль Дэвис вылетел надолго, как и талантливый плеймейкер Мусиала. Есть проблемы у двух центральных защитников – Ито и Упамекано. Также до сих пор в лазарете легендарный голкипер Нойер. У «Интера» меньше потерь. Думфрис мог выйти в основе справа в обороне, а Зелиньски появиться на замену, как поляк делал до травмы. Впрочем, латераль Дармиан и запасные хавбеки в порядке. «Бавария» потеряла больше важных футболистов из основы.

– «Интеру» будет сложно против современной «Барселоны», если пройдут «Баварию». А каталонцам достанется неудобный соперник. Индзаги перешел в высшую тренерскую лигу, когда вывел миланцев в финал Лиги чемпионов. Там проиграл «Манчестер Сити» после гола Родри. В текущем сезоне тоже виделись, сыграли 0:0 в Англии. Также «Интер» дома победил «Арсенал» 1:0, а в гостях уступил «Байеру» с аналогичным счетом. Дальше Индзаги начал серию побед в Лиге чемпионов, которая теперь состоит из пяти матчей.

Ориентировочный состав «Интера» (3-5-2): Зоммер – Павар, Ачерби, Бастони – Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Аугусто – Мартинес, Тюрам.

«Бавария» вынуждена будет рисковать

– Убаюкивающий футбол, даже если владение мячом в Милане будет в пользу немцев, приведет к вылету Кейна из Лиги чемпионов. Англичанину хочется верить, что «Байер» не догонит «Баварию» в Бундеслиге. Разница в шесть пунктов смотрится солидно, но отрыв мог быть крупнее. Мюнхенцы на выходных не обыграли «Боруссию» из Дортмунда. Год назад «салатница» отправилась в Леверкузен. Теперь Кейн хочет стать очередным экс-игроком «Тоттенхэма» с трофеем. Впрочем, победа в Бундеслиге не десерт европейского сезона.

– «Бавария» достаточно опытная и сильная, чтобы зайти в полуфинал. Тогда придется анализировать провал в Барселоне. Проиграли бывшему тренеру Флику 1:4, пропустили три гола от Рафиньи, позволили Левандовскому по привычке забить бывшему клубу. Кейн тоже любит стабильно радовать голами. У Харри 12 голевых включений в Лиге чемпионов и 30 результативных действий в Бундеслиге. Шикарная статистика. Но поскольку англичанин спокойный, не скандальный мужчина, то его подвиги на периферии. Пора выйти на первый план.

– Разница между «Интером» и «Баварией» за пределами поля. Директора Маротта и тренер Индзаги – выдающиеся специалисты. «Ювентус» вышвырнул Беппе из клуба. Думали, пойдет работать на итальянскую федерацию футбола. Маротта обиделся и создал чемпионский «Интер». А боссы «Баварии» Кан и Салихамиджич покинули клуб со скандалом. Многие тренеры отказали немцам, Компани не был первым выбором. А у «Интера» футболисты и наставник подобраны со вкусом. Индзаги предлагают новый контракт.

– «Баварии» грех жаловаться на заявку, даже после всех травм. Однако тренер Компани не имел имени, чтобы под него собрали состав. В «Баварии» нет атаки с молодыми Вирцем и Мусиалой. Понятно, что удача с подписанием вингера Олисе греет душу Венсану. Но тренер понимает важность и сложность момента. «Интер» неудобный соперник, их суперсила. В Лиге чемпионов миланцы редко пропускают, концентрация бешеная. «Бавария» много забивала и четко прошла «Байер». А вечером будут переживать за результат в Милане.

Ориентировочный состав «Баварии» (4-2-3-1): Урбиг – Лаймер, Дайер, Ким, Геррейру – Киммих, Горецка – Олисе, Мюллер, Сане – Кейн.

Миланцам важно не переоценивать перевес

– «Бавария» редко доходит до финалов Лиги чемпионов. Часто в решающий момент случается фатальная оплошность. Год назад в полуфинале уступили «Реалу» в упрямом противостоянии. За год до этого разгромно проиграли «Манчестер Сити». Оба раза вылетали от будущих чемпионов. Для «Барселоны» хорошей приметой будут матчи против «Баварии» в полуфинале? Но для начала немцам надо в гостях сломать «Интер». Изначально самая равная пара соперников укрепила репутацию. Здесь нечестно отдавать предпочтение любой из двух команд.

– «Интеру» важно не переоценивать спорное состояние, явные ошибки и кадровые потери «Баварии». Хотя Компани уступал «Бохуму» и проиграл «Интеру», немцы невероятно упрямые. Чаще они прекрасно работают дома – в Лиге чемпионов прервалась серия из 22 матчей без поражений в родных стенах. Но в гостях «Бавария» тоже может неприятно удивить любого соперника. Заметно, что «Интер» устал. Индзаги на выходных дал отдых шести игрокам основы. А Компани сыграл вничью основой против непредсказуемой «Боруссии» Дортмунд.

– Именно в этой паре есть риск овертаймов. Их давно стоило отменить, но не будут этого делать из-за спонсоров. Когда в трансляции три перерыва, можно продать больше рекламных минут. Так что от здравой идеи сохранить здоровье футболистам – от объема нагрузок за вечер зависит вероятность травм, решили пока отказаться. В овертаймах или без них, выживет одна команда. Мартинес или Кейн, Чалханоглу или Киммих, Бастони или Ким. Обе команды, хотя играют в разных стилях, на 100 % заслужили путевку в полуфиналы.