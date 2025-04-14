Полуфиналы Лиги чемпионов на пороге. В «Реале» подрались, а соперник «Барселоны» не верит в чудо

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вчера, 22:44

У четырёх клубов одна задача – отыграться.

«Интер» – «Бавария»

В первом поединке Индзаги победил в Мюнхене 2:1. С апреля 2021-го «Бавария» не проигрывала дома в еврокубках. Впечатляющая серия из 22 поединков завершилась после встречи с клубом из Ломбардии. Теперь сыграют в Милане на легендарном стадионе «Джузеппе Меацца». Речь о самой интересной паре накануне ответных матчей. Вряд ли окажутся самыми открытыми и зрелищными участниками стадии. Зато здесь две прекрасные команды, которые одинаково настроены на полуфинал Лиги чемпионов. Кейн устал жить без трофеев. Англичанин попробует хорошо сыграть в Милане без помощи Мусиалы. Потеря Джамала важна, но это не единственная головная боль Компани. На выходных «Бавария» не сумела обыграть «Боруссию». Клуб из Дортмунда сравнял счет. А вот очный поединок двух немецких команд в Лиге чемпионов практически исключен. Зато в этой паре выберут соперника для «Барселоны». Интересно, с кем бы Флик хотел сыграть сильнее? «Баварию» видел на общем этапе и обыграл 4:1. А «Интер» – упрямая, организованная и сильная команда. Индзаги хорошо работает. В Серии А обыграли «Кальяри». Хвастаются количеством форвардов. Кроме лидера Лаутаро Мартинеса, есть Тюрам, Арнаутович, Корреа и Тареми. С такой атакой можно создать проблемы у ворот запасного голкипера «Баварии» Урбига. В поединке Серии А в «Интере» поберегли Мхитаряна. Генрих очень важен в матчах, где нужно выходить в атаку из-под прессинга.

«Боруссия» Д – «Барселона»

Каталонцы испортили ответный поединок домашней победой с разницей 4:0. Нико Ковач, наставник «Боруссии», не верит в чудеса. Они иногда случаются в футболе, но у «Барселоны» Флика нет поражений в 2025-м. Даже просто победа «Дортмунда» будет неожиданным результатом. Крупный успех станет сенсацией. А вот проиграть с разницей в четыре мяча «Барселона» вряд ли сможет. Особенно с учетом контратак, которые неизбежны, когда обороняется «Боруссия». Немецкая команда после финала Лиги чемпионов против «Реала» не сделала шаг вперед в развитии. Не сумели компенсировать уход Хуммельса в центре защиты. Подписали грамотного центрального форварда Гирасси. Однако это не мастер постоянной беготни. Зато если защитники «Барселоны» подставят голкипера, то зрители обязательно увидят голы в ворота испанцев. А пока поединок во имя статистики. Если на поле появится Рафинья, то попробует упрочить лидерство в гонке снайперов. Вот только соперничает бразилец после 12 голов с напарником Левандовским (11 мячей). Одним словом, у «Барселоны» всё замечательно. Им осталось достойно сыграть на выезде. Флику важно не переборщить с количеством перестановок. Хотя нельзя исключать, что перемен почти не будет. У левого латераля Бальде травма, точно не сыграет. Остальные рвутся в бой. Оценят по свежести каждого из футболистов. У «Барселоны» сложный и плотный календарь, но пока замечательно справлялись.

«Реал» – «Арсенал»

Новости из Мадрида – на тренировке подрались Рюдигер и Беллингем. Один подкатился под другого, хулигану сделали замечание. Сцепились, пришлось разнимать. Футболисты «Реала» заведены. С дисциплиной в этом сезоне хватает проблем. В Мадриде закроют крышу на ответный поединок против «Арсенала». Фанаты «канониров» шутят, что это выгодно их команде, ведь рис правильнее варить под крышкой. Всю неделю были шутки о фамилии Деклана Райса. С английского она переводится именно как «рис». Шансы «Реала» превратили в кашу ещё в Лондоне неделю назад? Скорее всего, так как в футболе на подобном уровне мало камбэков после разницы в три мяча. Попытки отыграться случаются, но обычно не хватает нескольких мячей. Мбаппе и компании надо трижды безответно огорчить Салиба, с которым Килиан учился в одной футбольной школе под Парижем. У «Арсенала» по-прежнему хватает кадровых потерь. В атаке не будет Хаверца, а в обороне – Габриэля. Без бразильца сложно. А вот немца пытается подменить Мерино. Испанец тоже хавбек, зато забивал в роли форварда. Серьезной станет потеря Партея, если ганец не сможет выйти на поле из-за повреждения. «Арсенал» на выходных не сумел обыграть «Брентфорд» в АПЛ . «Ливерпуль» оторвался в таблице, так что все мысли Артеты о поединке против Анчелотти. В случае победы «Арсенал» сыграет с лучшей командой в следующем дуэте. Будет интересно при любом победителе в мадридском поединке.

«Астон Вилла» – ПСЖ