Цель «Зенита» под юбилей – золотой дубль. Семак дерётся за сложнейшие титулы в карьере

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сегодня, 12:17

Футбольных минусов стало больше.

Никто в «Зените» не скрывает, что ключевой остается РПЛ . Нужен седьмой подряд титул, поскольку празднуют столетие клуба. «Зенит» хочет остаться первым в РПЛ . Некоторые конкуренты, вроде «Локомотива» и «Динамо», сами упростили фавориту гонку, сильно отстали. Весной «Спартак» тоже допускал ошибки в атаке и обороне. Осечки отбросили их от первой строчки. А «Краснодар» выдал ужасный матч в Санкт-Петербурге, после которого бывший голкипер «Зенита» Малафеев заявил, что у его любимого клуба есть всё для чемпионства. Трудно спорить. А вот если переключаться на задачу на двух фронтах, то можно собрать аргументы за и против золотого дубля «Зенита».

Против дубля. Качество футбола

После победы над «Краснодаром» в Суперкубке страны «Зенит» не прошел путь планомерного роста результатов и качества футбола. На старте сезона, когда много забивал новичок Глушенков, «Зенит» был лучше, чем прямо сейчас. Один поединок против «Краснодара» вряд ли позволяет заявить о бесповоротном прогрессе. Нынешний «Зенит» редко может выдать даже два подряд победных матча в РПЛ . Ближайшим соперникам – «Ростову» в Кубке сегодня, а также «Химкам» и «Динамо» в РПЛ , точно не стоит бояться. Вот только ближайший соперник в чемпионате может устроить бойкот. Тогда «Зениту» упадут с неба три пункта в виде технической победы, но качество футбола пока против золотого дубля Семака.

За дубль. Кадровый потенциал

Индивидуально «Зенит» по-прежнему самая сильная команда РПЛ . Конечно, была победная серия «Краснодара». Потом победная серия «Спартака». Затем серия ЦСКА без поражений. Но в итоге две команды из тройки ниже Семака в таблице. Причина – индивидуальный класс исполнителей. Луис Энрике дождался своего четкого удара, который позволил выйти вперед по личным матчам против «Краснодара». Один гол может всё изменить, как мяч Соболева в ворота «Локомотива» туром ранее. У Семака впечатляющая оптимальная основа. Также достаточно крутых резервистов. В атаке три варианта в центре, на флангах ещё больше возможностей. И Глушенков может прижиться в роли «десятки».

Против дубля. Готовность тренера

Семак придумал забросы вперед в игре с «Краснодаром» вместо розыгрыша мяча низом короткими передачами. Но шестикратный чемпион РПЛ именно как тренер проиграл удобному сопернику «Спартаку». Были две домашние осечки против «Крыльев Советов» и «Акрона». Семак не обыграл Николича и Галактионова. В кубковом матче с «Ростовом» забили один гол. Можно сколько угодно рассказывать о трофеях и опыте, но для Семака последние полтора года в «Зените» проходят под знаком вечных и неудачных поисков. Кто правильный напарник Нино в центре обороны? Было несколько ответов. Справа в защите вингер Мантуан. В атаке чехарда. Метания вместо четкой работы тренера.

За дубль. Странности конкурентов

«Зенит» может упасть на собственное дно, а снизу постучат. «Краснодар» в опасном положении. Им нужна была ничья в Санкт-Петербурге, чтобы сохранить отрыв в три балла и побеждать по сумме личных встреч в РПЛ . Мусаев вылетел из Кубка страны, нагрузки у «Краснодара» ниже. Но разгром от «Зенита» ударит по команде, которая знаменита ничьими против середняков. А у «Спартака» другая беда – много выездных поединков. В гостях Станкович терял очки с первого матча в карьере в РПЛ . Два основных конкурента могут оставить «Зениту» право на неудачные поединки против двух «Динамо» в РПЛ . Кстати, у Семака терпимый календарь. Аутсайдеры порой опаснее, чем середняки без мотивации.

Против дубля. Не кубковый характер

«Зенит» никогда не играл в полуфинале Лиги чемпионов. «Аякс» забирался на такую стадию, хотя по деньгам и статусу голландская лига не была намного выше РПЛ на пике развития. Петербуржцы просто не кубковая команда. Поэтому в РПЛ благодаря синхронному рывку и осечкам конкурентов могут стать первыми. А в Кубке страны будут проблемы. «Ростов» не настроен выбить «Зенит» в Путь регионов. Команда Альбы в РПЛ играет вяло, а в первом кубковом матче уступила фавориту 0:1. Впрочем, счет позволяет помечтать о сенсации. «Зенит» вылетал из Кубка много раз, иногда даже от клубов низшей лиги. Даже если пройдут «Ростов», могут не попасть в Суперфинал, оступившись в матчах с ЦСКА или «Динамо».

За дубль. Средняя форма лидеров

Именно так. Средняя форма лидеров сейчас работает на «Зенит». Опытные и сильные футболисты после неважных отрезков чаще возвращаются на вершину, чем посредственные исполнители. Помогает опыт. Нино, Сантос и Вендел в средней для себя форме. Но даже Кассьерра демонстрировал невероятные перевоплощения в «Сочи» и в «Зените». Вдруг Матео выручит на решающем отрезке в конце апреля и в мае? Средняя форма футболистов, вроде Глушенкова и Соболева (в случае форварда Александра можно говорить об ужасном состоянии), может сыграть за Семака. Пока «Спартак» и «Краснодар» включат режим паники, «Зенит» планирует деловито поставить на опыт. Достаточно разогнаться – поймать их будет сложно.

Мнение читателей. Оцените готовность «Зенита» к золотому дублю