Топ-тренер упёрся в потолок. «Астон Вилла» мощно прогрессирует – но в полуфинал Лиги чемпионов рано

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сегодня, 12:49

АПЛ сейчас важнее.

Эмери удивляет каждый сезон

Испанский тренер и раньше в связке со средними коллективами был как в родной стихии, а с «Виллой» этот симбиоз вышел на абсолютно новый уровень. Просто вспомните – когда Унаи только приходил в команду после Стивена Джеррарда, это был не больше, чем середняк Премьер-лиги. Даже что-то между середняком и аутсайером. В феврале «львы» прерывают трёхматчевую серию поражений, обыграв «Эвертон» в гостях – и с этого начался ударный отрезок. 10 матчей без поражений, только два из них завершились ничьей – и банда Эмери подскочила с 11-й строчки сразу на седьмую. Коллектив вдруг оказался в борьбе за место в еврокубках, даже едва не дотянулся до «Брайтона», финишировавшего шестым.

На следующий год команда-выскочка удивила ещё сильнее. В стабильности проекта были сомнения – между тем «львы» стартовали даже увереннее, чем завершили прошлый сезон. К 15-му туру «Астон Вилла» даже ворвалась в топ-3 – вела борьбу с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Манчестер Сити», выдерживала высочайшую плотность в таблице. Хоть в Лиге конференций «львы» запнулись об «Олимпиакос» в полуфинале, в АПЛ команда отобралась в Лигу чемпионов.

Теперь «львы» успешно провели общий этап, прошли напрямую в 1/8 финала и в четвертьфинале играют с ПСЖ . Всё это – спустя всего три сезона с момента, когда «Вилла» болталась во второй части таблицы.

Всему должен быть предел – для «Виллы» он наступил

До текущего момента «Вилла» спокойно – даже слишком – преодолевала сложности. На них даже не особо сказывается попадание в ЛЧ . Команда и в еврокубке успешна, и в АПЛ не развалилась. Что касается главного еврокубка, подопечные Унаи Эмери стартовали с трёх «сухих» побед с общим счётом 6:0. На этом отрезке обыграли даже «Баварию». Позднее дожали «Лейпциг», поделили очки с «Юве» и забрали победу над «Селтиком» – так что поражения от «Брюгге» и «Монако» не могли никак помешать. Сходу команда напрямую отобралась в 1/8, но и там повезло со жребием – скромный «Брюгге» прошли без особых проблем.

В то же время в чемпионате «Вилла» лишь немного потеряла позиции, сохранив шансы на ЛЧ . Команда к финишу сезона – в двух очках от четвёртой строчки и шансы подняться вполне реальны.

Отсюда и ощущение, что всё складывается для проекта аномально гладко. Но даже так «львы», судя по всему, упёрлись в потолок. В паре с «Пари Сен-Жермен» «Вилла» объективно – аутсайдер. Постоянные успехи исказили представление о команде Эмери. Команды Унаи отлично раскрываются в кубковых турнирах – но этого мало, когда играешь с европейским грандом. ПСЖ указал на место «Виллы» ещё в первом матче.

Следующий шаг – работа на рынке

Вопрос в том, что «Астон Вилла» сделает с полученной информацией. Объективно сейчас команда может бороться с «Сити», «Арсеналом», «Челси» и остальными, только прыгая выше головы. Сейчас «горожане» сильно сдали на фоне травм Родри, Эрлинга Холанда, стагнирующих ветеранов, «Арсенал» не в форме, а «Челси» не успел обрести стабильность с Энцо Мареской. Сейчас соперники оставляют «Вилле» пространство для манёвра, но в следующем сезоне его не будет.

Между тем по совокупной стоимости состава «львы» – даже не в пятёрке. Из прямых конкурентов у «Сити», «Челси» и «Ньюкасла» состав дороже. Ещё выше в списке находятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» – команды традиционно претендуют на ЛЧ , так что, когда команды вернутся в форму, конкурентов станет ещё больше. Фартить из года в год просто не может.

Селекционерам «Виллы» нужно выходить на рынок и искать качественное усиление – тем более с деньгами, вырученными от продажи Дурана. «Львы» зимой уже подписали Андреса Гарсию на перспективу, также купили Малена, арендовали Рэшфорда (уже приняли решение по будущему вингера) и Асенсио. К сожалению, претендовать клуб может только на таких игроков. На неоднозначное усиление – Маркус лишился места в команде, когда появился вариант с МЮ , Марко тоже не прижился в проекте Энрике, а Мален не убеждал в «Боруссии». За качественных футболистов придётся бороться с европейскими грандами – и тут «Вилла» будет аутсайдером. Клубу нужно решить, как работать в такой ситуации.

АПЛ важнее – там слишком тяжёлая конкуренция за ЛЧ

«Вилла», конечно, может замахнуться на камбэк. Предпосылки есть – отставание меньше, чем у той же «Боруссии» или «Реала». Разница в качестве игры между соперниками в паре «львов» и парижан тоже не так велика. Наконец, пройдёт ответный поединок на территории «Астон Виллы». И в довершение к этому – статус элитных кубковых бойцов, который получает каждая команда Эмери. Унаи не раз брал Лигу Европы, в Лиге чемпионов тоже феерил. Но объективно – «Вилле» сейчас лучше не вкладывать все силы в борьбу с ПСЖ . Путёвку в полуфинал это не гарантирует – зато борьба за зону ЛЧ окажется под угрозой.