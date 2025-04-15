Неудобный соперник «Спартака», обидчик «Локо», развязка для Лички. В Кубке России – жара

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сегодня, 10:23

Готовимся к напряжённым матчам.

«Зенит» – «Ростов»

Петербуржцы получили заряд адреналина, обыграв «Краснодар». «Сине-бело-голубые» находились на краю пропасти – «быки» давно держат лидирующие позиции и солидно оторвались от конкурентов, «Зенит» оступился с ЦСКА , потерпел поражение от «Спартака» в принципиальном поединке, потерял очки с «Локомотивом». Сделал всё, чтобы матч 24-го тура определял не лидера чемпионата, а решал вопрос сохранения «Зенита» в гонке.

Этим матчем подопечные Сергея Семака показали, что у команды осталась чемпионская ДНК – и в критический момент петербуржцы добиваются нужного результата. Вполне возможно, именно таких острых ощущений от почти упущенного титула не хватало, чтобы дать приток свежих эмоций, разбудить лидеров. «Зенит» получил их вовремя – на финишной прямой предстоят в гостях сыграть с «Динамо», тяжелейшими будут заключительные туры. Там предстоит выезд в Ростов-на-Дону и домашний матч против «Ахмата». И самое важное для «сине-бело-голубых» – у них опять есть мотивация взять требл. А значит, и на Кубок команда будет настроена.

«Ростов» активно хвалили на первых порах после отставки Карпина. Команда действительно сохраняла ясный привлекательный игровой рисунок. С другой стороны, похвалы очков не приносят. Можно сколько угодно говорить, что южане отлично держатся, но факт в том, что команда в последних шести турах победила лишь дважды. Кубок команде явно ни к чему.

«Динамо» – ЦСКА

В дерби расстановка приоритетов ясна. Если говорить о «Динамо», у команды не осталось никаких целей, кроме Кубка. Проект Лички не развивается, поскольку руководство и тренер не находят взаимопонимания. В чемпионате должны были активнее взяться за чемпионскую гонку, чтобы не повторить прошлогодних ошибок – в итоге вылетели из неё гораздо раньше, чем годом ранее. Вопрос будущего Марцела, по сути, почти решён. У чеха только один шанс – победа в Кубке. Да и команде нужен трофей. Поэтому и мотивация запредельная.

«Армейцы» тоже мотивированы. Но «бело-голубые» именно прижаты в угол. А «красно-синим» Кубок нужен не кровь из носу, а просто как приятный бонус. Команда Марко Николича после перехода на новую схему нашла свою игру, за шесть туров весной лишь раз потеряла очки. На фоне непостоянных «Зенита» и «Спартака» «армейцы» вплотную приблизились к тройке. А в первом матче полуфинала с «Динамо» уже забрали победу.

Этот матч будет борьбой контрастов. Николич становится любимцем «армейских» фанатов, принося результат. У Лички поддержки что в клубе, что среди болельщиков всё меньше. У Марко хорошие перспективы, Личке приходится бороться с огромным сопротивлением почти без трансферов под его футбол. Ещё драматичнее матч потому, что последней надежды Личку и «Динамо» может лишить специалист, которого тоже рассматривали «бело-голубые», прежде чем выбрать Марцела.

«Локомотив» – «Ахмат»

Ничья с «Зенитом» – топ-результат, но глобально весна у «железнодорожников» не задалась. Москвичи выиграли только один из шести матчей в чемпионате. Причём игры с Махачкалой и «Ахматом» лишний раз подтвердили – молодёжи Галактионова рано в чемпионскую гонку. Сейчас что те, что другие – кусачий соперник, но класс проявляется в способности обыграть даже таких. Оба поединка завершились при счёте 1:1. До игры с «Зенитом» сгорели с «Крыльями» (1:5), теперь вернулись с поражением из Казани (0:1). «Красно-зелёные» выпали из тройки и даже из топ-3, а «Рубин» уже довольно близко (отрыв – четыре очка).

Голые факты: «Ахмат» весной не проиграл ни разу, отбирал очки у «Рубина», «Локомотива», «Спартака», «Ростова», рванул куда подальше от зоны вылета, в Кубке выбил «Краснодар». Сейчас команда на огромном ходу. В то же время уровень исполнителей у «Локо» выше, да и команда мотивирована реабилитироваться за спад в Кубке России.

«Спартак» – «Урал»

Матч может получиться гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. В первую очередь, из-за состояния «красно-белых». Команда катается на эмоциональных качелях. После поражения от «Рубина» москвичи впервые с 2017 года обыграли «Зенит» в чемпионате. Заговорили о продолжении гонки – и сразу после Махачкала наказала «Спартак» в Москве. Питерцы сделали «красно-белым» одолжение, переехав «Краснодар» дома – но сейчас у москвичей нет права на ошибку. «Шмели» точно выйдут с запредельным настроем, а вот «Спартаку» оставлять все силы в кубковом матче нет смысла.

Во-вторых, екатеринбуржцы получили эмоциональный импульс в матче с «Нефтехимиком». 0:2 дома к перерыву от середняка Первой лиги, риск отпустить конкурентов за выход в РПЛ – заряд адреналина, который заставил команду включиться. Вполне возможно, что настрой из второго тайма матча чемпионата перенесут в кубковую встречу.