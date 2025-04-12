«Зенит» на грани. Домашний матч – последний шанс в борьбе за титул

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сегодня, 13:20

Проиграют – покинут гонку.

Третий конкурент выбыл

Предстоящий матч вполне тянет на статус определяющего – он может заранее подвести итог сезона как для «Зенита», так и для «Краснодара». Для полной картины чемпионской гонки стоит обозначить результат пятничного матча – «Спартак» в домашних стенах принимал махачкалинское «Динамо». «Красно-белые» до этого смогли обыграть «Зенит» дома, а питерцы позднее поделили очки с «Локо», так что именно москвичи ближе всего подобрались к «Краснодару», но всё же отставали на пять очков.

Команда Станковича вчера сенсационно потерпела поражение. В первом тайме москвичей просто не было видно, а 30 минут активной игры во втором оказалось недостаточно даже для ничьей. Теперь «быки» близки к решающему шагу. Конкуренты отстают на пять очков, победой можно оторваться от обоих уже на восемь. Это максимально важная неделя для команды Мурада Мусаева.

«Зенит» ходит по краю

Как уже обговаривалось выше, «Зенит» активно заигрывает с чемпионской интригой. Сейчас дела даже хуже, чем в прошлом сезоне. Тогда Петербуржцы тоже оступались – но конкурентам не хватало сил и опыта, чтобы этим пользоваться. Теперь же «Краснодар» – хладнокровный опасный соперник, а третий в гонке – «Спартак», который нацелен на борьбу гораздо больше, чем «бело-голубые».

Неудивительно, что к 24-му туру «сине-бело-голубые» – лишь третьи. Весной подопечные Сергея Семака уже оступились дома с ЦСКА (0:0), в гостях со «Спартаком» (1:2) и «Локомотивом» (1:1). Повезло, что и москвичи так же нестабильны – но вот «Краснодар» такой роскоши, как осечки, себе не позволяет.

Петербуржцы сами загнали себя в ситуацию, в которой применительно к матчу с «быками» речь идёт не о шансе вырваться в лидеры – а просто остаться в этой гонке.

Семак ищет связку новых Дзюбы и Азмуна

Не просто так петербуржцы кошмарно играют с потенциальными и прямыми конкурентами – это те команды, которым есть что противопоставить классу питерцев. Как только последние попадают на организованного соперника, начинаются сложности. «Зениту» очень не хватает динамики и сбалансированности сочетаний.

Семак до сих пор ищет химию в группе атаки – и это уже похоже на метания. Против ЦСКА и «Локомотива» выпустил пару Кассьерра-Гонду, против «Факела» на острие играл Лусиано, со «Спартаком» вышел Кассьерра, на игру с «Рубином» выпустили Соболева (на тот момент форвард не забил ни одного мяча).

Матео просто не нашёл взаимопонимания с аргентинцем. Оба хороши в подыгрыше, но им в пару нужен страйкер. В связке форварды пугали скорее одноклубников, чем соперника. Решением вполне мог стать Соболев – только у Александра совсем не задался период карьеры в «Зените». Большие сомнения, что он останется в команде, поскольку пользы от игрока минимум. Пока у проблемы просто не видно решения.

В игре «быков» есть чемпионские повадки

Тяжело принять такую чемпионскую гонку. По логике брать титул должен достойный – команда, которая дожимает соперников ниже классом, набирает очки, даже если игра не идёт. Такая, которая вселяет страх даже конкурентам. Впрочем, годом ранее дела обстояли намного хуже. Тогда такого кандидата вообще не было. «Краснодар» самоустранился из гонки, сменив Ивича на Мусаева, «Зенит» уже тогда переживал кризис, а «Динамо» показало необходимые качества на удачном отрезке – но лишилось их в решающей игре.

Сейчас определить фаворита проще – и как бы парадоксально это ни звучало, больше, чем у кого-либо, чемпионские повадки считываются у «Краснодара». «Зенит» и «Спартак» не пожалели денег на усиление. Первым верили гораздо больше – у них огромнейший опыт и сильный костяк. Вторые зацепились за мелькнувший шанс и решили попытать счастье в этом сезоне.

На выходе питерцы мучаются с теми же проблемами, «красно-белым» не хватает опыта. И обе команды совершенно нестабильны. «Краснодар» тратил меньше, как клуб гораздо моложе, имеет не так много влияния на рынке – и вопреки этому именно «быки» больше похожи на чемпиона.

После ничьей с «Крыльями» – четыре победы подряд, ноль пропущенных. Без Сперцяна – победа над «Ростовом», без Кордобы – 5:0 с «Факелом». После этого любые разговоры излишни.

Есть деталь, которая смущает

«Краснодар» сейчас в отличной форме, но есть серьёзные опасения относительно финиша сезона. Дело в том, что победы команда добывает с короткой скамейкой – Мусаев нашёл состав, которому полностью доверяет. Изменений в нём минимум – и в основном потому, что сопоставимой замены игрокам старта просто нет. К этому моменту у южан почти нет травмированных, случившиеся потери Сперцяна и Кордобы – лишь на один матч. И теперь логичный вопрос – что случится с командой со слабой ротацией, если начнутся травмы или вылетит на длительный срок кто-то из лидеров?

В Санкт-Петербурге «быки» не побеждают

В первом круге «Краснодар» уже переиграл «Зенит». Сделали это впервые за 14 матчей. Впервые с 2018 года. Кстати, тем же матчем датируется последняя гостевая победа «быков». После – шесть матчей в Петербурге и три ничьи.

Прогноз Soccer.ru: «горожане» убеждают куда больше, но «Зенит» прижат к стенке, а как раз в такие моменты проявляется их чемпионский опыт. Это будет тяжёлый матч, команды не смогут определить победителя.