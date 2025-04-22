«Барселона» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Барселона» – «Мальорка», который состоится 22 апреля 2025 года

«Барселона»

Каталонцам очень тяжело даются победы в последние две недели, но они их добиваются и удерживают лидерство в Ла Лиге. «Барселона» идет на первом месте с 73 баллами и на четыре пункта опережает «Реал» за шесть туров до конца сезона. В домашней игре с «Мальоркой» хозяева постараются меньше пропускать, чем в последних встречах и добиться более уверенной победы на своем стадионе.

19 апреля «Барселона» с трудом обыграла «Сельту» (4:3), а 15 числа в Лиге чемпионов проиграла на выезде «Боруссии» Дортмунд (1:3).

«Мальорка»

«Мальорка» стала более крепким коллективом за последние два года и сейчас претендует даже на место в еврокубковой зоне. Команда располагается на седьмом месте с 44 баллами и отстает от ближайшего соперника на семь пунктов, но позади идет очень близко целая группа преследователей. Даже ничья на выезде с «Барселоной» станет для гостей отличным результатом, ведь вся борьба за седьмое место в Ла Лиге только начинается.

19 апреля «Мальорка» не смогла на своем поле обыграть «Леганес» (0:0), а 12 числа на выезде одолела «Реал» Сосьедад (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.26

Ничья – 6.5

Победит «Мальорка» – 12.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.48

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65

Статистика

«Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних выездных матчей «Мальорки» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились победами «Барселоны»

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что уже в начале поединка хозяева завладеют преимуществом, которое с большой вероятностью смогут развить во второй его половине.