«Барселона» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Барселона» – «Мальорка», который состоится 22 апреля 2025 года
«Барселона»
Каталонцам очень тяжело даются победы в последние две недели, но они их добиваются и удерживают лидерство в Ла Лиге. «Барселона» идет на первом месте с 73 баллами и на четыре пункта опережает «Реал» за шесть туров до конца сезона. В домашней игре с «Мальоркой» хозяева постараются меньше пропускать, чем в последних встречах и добиться более уверенной победы на своем стадионе.
19 апреля «Барселона» с трудом обыграла «Сельту» (4:3), а 15 числа в Лиге чемпионов проиграла на выезде «Боруссии» Дортмунд (1:3).
«Мальорка»
«Мальорка» стала более крепким коллективом за последние два года и сейчас претендует даже на место в еврокубковой зоне. Команда располагается на седьмом месте с 44 баллами и отстает от ближайшего соперника на семь пунктов, но позади идет очень близко целая группа преследователей. Даже ничья на выезде с «Барселоной» станет для гостей отличным результатом, ведь вся борьба за седьмое место в Ла Лиге только начинается.
19 апреля «Мальорка» не смогла на своем поле обыграть «Леганес» (0:0), а 12 числа на выезде одолела «Реал» Сосьедад (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» – 1.26
- Ничья – 6.5
- Победит «Мальорка» – 12.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.48
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65
Статистика
- «Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять последних выездных матчей «Мальорки» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились победами «Барселоны»
Прогноз
Поставить на победу «Барселоны» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что уже в начале поединка хозяева завладеют преимуществом, которое с большой вероятностью смогут развить во второй его половине.