«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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вчера, 23:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Кристал Пэлас», который состоится 23 апреля 2025 года

«Арсенал»

«Канонирам» уже не достигнуть вершин «Ливерпуля» в нынешнем сезоне, но необходимо хотя бы сохранить второе место в турнирной таблице АПЛ . Для «Арсенала» гораздо важнее сейчас полуфинал Лиги чемпионов, но и игроков нужно держать в тонусе, поэтому стоит ожидать сильный состав, который вряд ли будет играть на максимум в этой встрече.

20 апреля «Арсенал» уверенно разгромил на выезде «Ипсвич» (4:0), а 16 числа обыграл в Лиге чемпионов мадридский «Реал» (2:1).

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» редко побеждает в последнее время, однако от зоны вылета коллектив находится очень далеко и может чувствовать себя в безопасности. В игре с «Арсеналом» на выезде не стоит ждать подвигов от гостей, ведь они будут играть и так на максимум своих способностей, чтобы избежать крупного счета, а возможно и побороться за набранные баллы.

19 апреля «Кристал Пэлас» поделил очки с «Борнмутом» (0:0), а 16 числа разгромно проиграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (0:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.4

Ничья – 4.8

Победит «Кристал Пэлас» – 8.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95

Статистика

«Кристал Пэлас» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Арсенал» проиграл всего один матч из десяти последних на своем поле

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.05. Предполагаем, что команды вновь порадуют болельщиков результативным футболом, поэтому предлагаем немного рискнуть и взять именно этот вариант.