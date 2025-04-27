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«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:29
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Тоттенхэм», который состоится 27 апреля 2025 года

«Ливерпуль»

«Красные» провели очень стабильный сезон и заслуженно совсем скоро станут чемпионами Англии, ведь отрыв от «Арсенала» составляет 12 пунктов и есть одна игра в запасе. В домашней игре с «Тоттенхэмом» от хозяев ждут уверенной игры, которая поможет добиться победы и официально завоевать еще одно чемпионство АПЛ.

20 апреля «Ливерпуль» обыграл на выезде «Лестер» (1:0), а 13 числа клуб одолел на своем поле «Вест Хэм» (2:1).

«Тоттенхэм»

Команд из столицы Англии точно не может быть довольна сезоном в АПЛ, но как и «Манчестер Юнайтед» сыграет в финальных стадиях Лиги Европы. Для гостей важно добиться успехов в еврокубках, ведь победа позволила бы квалифицироваться сразу в групповой турнир Лиги чемпионов. Таким образом мотивация у гостей набрать здесь очки определенно присутствует.

21 апреля «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Ноттингем Форест» (1:2), а 17 апреля обыграл «Айнтрахт» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ливерпуль» – 1.3
  • Ничья – 6.1
  • Победит «Тоттенхэм» – 9.5
  • Тотал больше 3.5 мячей – 1.9
  • Тотал меньше 3.5 мячей – 1.93

Статистика

  • «Ливерпуль» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Тоттенхэм» проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Хозяева неплохо начнут поединок и имеют большие шансы отличиться 1-2 раза еще в первом тайме с нестабильным соперником.

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