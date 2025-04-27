«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Тоттенхэм», который состоится 27 апреля 2025 года
«Ливерпуль»
«Красные» провели очень стабильный сезон и заслуженно совсем скоро станут чемпионами Англии, ведь отрыв от «Арсенала» составляет 12 пунктов и есть одна игра в запасе. В домашней игре с «Тоттенхэмом» от хозяев ждут уверенной игры, которая поможет добиться победы и официально завоевать еще одно чемпионство АПЛ.
20 апреля «Ливерпуль» обыграл на выезде «Лестер» (1:0), а 13 числа клуб одолел на своем поле «Вест Хэм» (2:1).
«Тоттенхэм»
Команд из столицы Англии точно не может быть довольна сезоном в АПЛ, но как и «Манчестер Юнайтед» сыграет в финальных стадиях Лиги Европы. Для гостей важно добиться успехов в еврокубках, ведь победа позволила бы квалифицироваться сразу в групповой турнир Лиги чемпионов. Таким образом мотивация у гостей набрать здесь очки определенно присутствует.
21 апреля «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Ноттингем Форест» (1:2), а 17 апреля обыграл «Айнтрахт» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» – 1.3
- Ничья – 6.1
- Победит «Тоттенхэм» – 9.5
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.9
- Тотал меньше 3.5 мячей – 1.93
Статистика
- «Ливерпуль» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Тоттенхэм» проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ливерпуля» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Хозяева неплохо начнут поединок и имеют большие шансы отличиться 1-2 раза еще в первом тайме с нестабильным соперником.