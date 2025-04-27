«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Тоттенхэм», который состоится 27 апреля 2025 года

«Ливерпуль»

«Красные» провели очень стабильный сезон и заслуженно совсем скоро станут чемпионами Англии, ведь отрыв от «Арсенала» составляет 12 пунктов и есть одна игра в запасе. В домашней игре с «Тоттенхэмом» от хозяев ждут уверенной игры, которая поможет добиться победы и официально завоевать еще одно чемпионство АПЛ .

20 апреля «Ливерпуль» обыграл на выезде «Лестер» (1:0), а 13 числа клуб одолел на своем поле «Вест Хэм» (2:1).

«Тоттенхэм»

Команд из столицы Англии точно не может быть довольна сезоном в АПЛ , но как и «Манчестер Юнайтед» сыграет в финальных стадиях Лиги Европы. Для гостей важно добиться успехов в еврокубках, ведь победа позволила бы квалифицироваться сразу в групповой турнир Лиги чемпионов. Таким образом мотивация у гостей набрать здесь очки определенно присутствует.

21 апреля «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Ноттингем Форест» (1:2), а 17 апреля обыграл «Айнтрахт» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.3

Ничья – 6.1

Победит «Тоттенхэм» – 9.5

Тотал больше 3.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.93

Статистика

«Ливерпуль» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Тоттенхэм» проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Хозяева неплохо начнут поединок и имеют большие шансы отличиться 1-2 раза еще в первом тайме с нестабильным соперником.