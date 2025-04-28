«Арсенал» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – « ПСЖ », который состоится 29 апреля 2025 года

«Арсенал»

«Канониры» очень хорошо играли в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и полностью заслужили свое мест среди четверки лучших. «Арсенал» сыграет в полуфинале с « ПСЖ » и первый матч пройдет в Лондоне, поэтому хозяевам очень важно хорошо начать это противостояние и по возможности добиться преимущества пере игрой в Париже.

23 апреля «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), а 20 числа на выезде разгромил Ипсвич (4:0) в АПЛ .

« ПСЖ »

« ПСЖ » уже добился чемпионства во Франции несколько туров назад и теперь два матча с «Арсеналом» являются главными в сезоне для парижан. В первой игре на выезде гости постараются грамотно обороняться и искать свои шансы у ворот соперника, но все-таки больше делают ставку на домашний поединок.

25 апреля « ПСЖ » проиграл на своем поле «Ницце» (1:3), а 22 числа сыграл вничью с «Нантом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 2.18

Ничья – 3.5

Победит « ПСЖ » – 3.4

» – 3.4 Тотал больше 3.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.92

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Арсенала» завершились тоталом больше 2.5 мячей

« ПСЖ » выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

» выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах «Арсенал» выиграл три из пяти последних встреч с « ПСЖ » при двух ничьих

Прогноз

Поставить на победу «Ареснала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Хозяева очень сильно играют на своем стадионе, что может подтвердить мадридский «Реал» и наверняка одержат тут еще одну победу.