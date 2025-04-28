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«Арсенал» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:51
«Арсенал» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – «ПСЖ», который состоится 29 апреля 2025 года

«Арсенал»

«Канониры» очень хорошо играли в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и полностью заслужили свое мест среди четверки лучших. «Арсенал» сыграет в полуфинале с «ПСЖ» и первый матч пройдет в Лондоне, поэтому хозяевам очень важно хорошо начать это противостояние и по возможности добиться преимущества пере игрой в Париже.

23 апреля «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), а 20 числа на выезде разгромил Ипсвич (4:0) в АПЛ.

«ПСЖ»

«ПСЖ» уже добился чемпионства во Франции несколько туров назад и теперь два матча с «Арсеналом» являются главными в сезоне для парижан. В первой игре на выезде гости постараются грамотно обороняться и искать свои шансы у ворот соперника, но все-таки больше делают ставку на домашний поединок.

25 апреля «ПСЖ» проиграл на своем поле «Ницце» (1:3), а 22 числа сыграл вничью с «Нантом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арсенал» – 2.18
  • Ничья – 3.5
  • Победит «ПСЖ» – 3.4
  • Тотал больше 3.5 мячей – 1.9
  • Тотал меньше 3.5 мячей – 1.92

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Арсенала» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «ПСЖ» выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
  • «Арсенал» выиграл три из пяти последних встреч с «ПСЖ» при двух ничьих

Прогноз

Поставить на победу «Ареснала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Хозяева очень сильно играют на своем стадионе, что может подтвердить мадридский «Реал» и наверняка одержат тут еще одну победу.

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