«Арсенал» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – «ПСЖ», который состоится 29 апреля 2025 года
«Арсенал»
«Канониры» очень хорошо играли в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и полностью заслужили свое мест среди четверки лучших. «Арсенал» сыграет в полуфинале с «ПСЖ» и первый матч пройдет в Лондоне, поэтому хозяевам очень важно хорошо начать это противостояние и по возможности добиться преимущества пере игрой в Париже.
23 апреля «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), а 20 числа на выезде разгромил Ипсвич (4:0) в АПЛ.
«ПСЖ»
«ПСЖ» уже добился чемпионства во Франции несколько туров назад и теперь два матча с «Арсеналом» являются главными в сезоне для парижан. В первой игре на выезде гости постараются грамотно обороняться и искать свои шансы у ворот соперника, но все-таки больше делают ставку на домашний поединок.
25 апреля «ПСЖ» проиграл на своем поле «Ницце» (1:3), а 22 числа сыграл вничью с «Нантом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» – 2.18
- Ничья – 3.5
- Победит «ПСЖ» – 3.4
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.9
- Тотал меньше 3.5 мячей – 1.92
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Арсенала» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «ПСЖ» выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- «Арсенал» выиграл три из пяти последних встреч с «ПСЖ» при двух ничьих
Прогноз
Поставить на победу «Ареснала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Хозяева очень сильно играют на своем стадионе, что может подтвердить мадридский «Реал» и наверняка одержат тут еще одну победу.