«Локомотив» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1745916022

сегодня, 11:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Локомотив» – «Ростов», который состоится 30 апреля 2025 года

«Локомотив»

«Железнодорожника» не удалось навязать борьбу за чемпионство в этом сезоне, но команда рассчитывает на победу в кубке России, хоть сделать это будет очень сложно. Для начала команде нужно обыграть «Ростов» в полуфинале кубка регионов и если это получится сделать, до трофея останется еще два более сложных шага.

26 апреля «Локомотив» сыграл с «Ростовом» в РПЛ на выезде (1:1), а 19 числа крупно обыграл на своем поле «Пари НН» (3:0).

«Ростов»

«Ростов» точно завершит сезон в чемпионате в середине турнирной таблицы и сильно повлиять на свое местоположение уже не сможет. В кубке России команда дошла до полуфинала пути регионов и постарается зацепиться за результат, но выездной матч в Москве только осложняет задачу. Если гости смогут пробиться в финал пути регионов, это может стать небольшой неожиданностью для экспертов и букмекеров.

26 апреля «Ростов» не смог в чемпионате обыграть «Локомотив» (1:1), а 20 числа без особых проблем выиграл на выезде у «Факела» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 2.1

Ничья – 3.4

Победит «Ростов» – 3.55

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Локомотив» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Ростов» уступил в пяти из восьми последних поединков во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. «Железнодорожники» выглядят более уверенно и стабильно, чем оппонент, которому придется играть на выезде. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.