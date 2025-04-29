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«Локомотив» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:40
«Локомотив» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Локомотив» – «Ростов», который состоится 30 апреля 2025 года

«Локомотив»

«Железнодорожника» не удалось навязать борьбу за чемпионство в этом сезоне, но команда рассчитывает на победу в кубке России, хоть сделать это будет очень сложно. Для начала команде нужно обыграть «Ростов» в полуфинале кубка регионов и если это получится сделать, до трофея останется еще два более сложных шага.

26 апреля «Локомотив» сыграл с «Ростовом» в РПЛ на выезде (1:1), а 19 числа крупно обыграл на своем поле «Пари НН» (3:0).

«Ростов»

«Ростов» точно завершит сезон в чемпионате в середине турнирной таблицы и сильно повлиять на свое местоположение уже не сможет. В кубке России команда дошла до полуфинала пути регионов и постарается зацепиться за результат, но выездной матч в Москве только осложняет задачу. Если гости смогут пробиться в финал пути регионов, это может стать небольшой неожиданностью для экспертов и букмекеров.

26 апреля «Ростов» не смог в чемпионате обыграть «Локомотив» (1:1), а 20 числа без особых проблем выиграл на выезде у «Факела» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Локомотив» – 2.1
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Ростов» – 3.55
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.75
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

  • «Локомотив» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Ростов» уступил в пяти из восьми последних поединков во всех турнирах
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. «Железнодорожники» выглядят более уверенно и стабильно, чем оппонент, которому придется играть на выезде. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.

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