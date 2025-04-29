«Локомотив» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Локомотив» – «Ростов», который состоится 30 апреля 2025 года
«Локомотив»
«Железнодорожника» не удалось навязать борьбу за чемпионство в этом сезоне, но команда рассчитывает на победу в кубке России, хоть сделать это будет очень сложно. Для начала команде нужно обыграть «Ростов» в полуфинале кубка регионов и если это получится сделать, до трофея останется еще два более сложных шага.
26 апреля «Локомотив» сыграл с «Ростовом» в РПЛ на выезде (1:1), а 19 числа крупно обыграл на своем поле «Пари НН» (3:0).
«Ростов»
«Ростов» точно завершит сезон в чемпионате в середине турнирной таблицы и сильно повлиять на свое местоположение уже не сможет. В кубке России команда дошла до полуфинала пути регионов и постарается зацепиться за результат, но выездной матч в Москве только осложняет задачу. Если гости смогут пробиться в финал пути регионов, это может стать небольшой неожиданностью для экспертов и букмекеров.
26 апреля «Ростов» не смог в чемпионате обыграть «Локомотив» (1:1), а 20 числа без особых проблем выиграл на выезде у «Факела» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Локомотив» – 2.1
- Ничья – 3.4
- Победит «Ростов» – 3.55
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.75
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1
Статистика
- «Локомотив» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Ростов» уступил в пяти из восьми последних поединков во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. «Железнодорожники» выглядят более уверенно и стабильно, чем оппонент, которому придется играть на выезде. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.