«Зенит» – ЦСКА: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 11:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Зенит» – ЦСКА , который состоится 30 апреля 2025 года

«Зенит»

«Зенит» имеет проблемы в чемпионате России и может остаться без чемпионства в этом сезоне, однако в кубке страны команда выступала очень хорошо. Команда сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках финала основной сетки и в случае победы выйдет в настоящий финал кубка России. Но и поражение оставит еще один шанс питерцам пробраться в главный матч турнира через финал пути регионов.

26 апреля «Зенит» потерял очки на выезде в матче с «Динамо» Москва (1:1), а 20 числа с минимальным счетом одолел «Химки» (1:0).

ЦСКА

ЦСКА не всегда играл стабильно в чемпионате России, хоть и идет сейчас на высокой позиции, но в кубке коллектив старался не проседать по результатам и полностью заслужил быть финале основной сетки. Несмотря на наличие права на ошибку в этом турнире, гости предпочти бы оформить выход в финал уже в этой встрече.

26 апреля ЦСКА на выезде выиграл поединок у «Спартака» (2:1), а 20 числа поделили очки с «Крыльями Советов» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.75

Ничья – 3.55

Победит ЦСКА – 5.1

– 5.1 Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Зенит» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

ЦСКА выиграл четыре из пяти последних выездных поединков

выиграл четыре из пяти последних выездных поединков Три из пяти последних матчей между клубами закончились ничьей в основное время

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. Команды часто играют между собой вничью и в этот раз такой исход в основное время также вполне вероятен, поэтому останавливаем именно на таком результате свой выбор.