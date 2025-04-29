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«Зенит» – ЦСКА: прогноз и ставка от БК Pinnacle

сегодня, 11:49
«Зенит» – ЦСКА: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Зенит» – ЦСКА, который состоится 30 апреля 2025 года

«Зенит»

«Зенит» имеет проблемы в чемпионате России и может остаться без чемпионства в этом сезоне, однако в кубке страны команда выступала очень хорошо. Команда сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках финала основной сетки и в случае победы выйдет в настоящий финал кубка России. Но и поражение оставит еще один шанс питерцам пробраться в главный матч турнира через финал пути регионов.

26 апреля «Зенит» потерял очки на выезде в матче с «Динамо» Москва (1:1), а 20 числа с минимальным счетом одолел «Химки» (1:0).

ЦСКА

ЦСКА не всегда играл стабильно в чемпионате России, хоть и идет сейчас на высокой позиции, но в кубке коллектив старался не проседать по результатам и полностью заслужил быть финале основной сетки. Несмотря на наличие права на ошибку в этом турнире, гости предпочти бы оформить выход в финал уже в этой встрече.

26 апреля ЦСКА на выезде выиграл поединок у «Спартака» (2:1), а 20 числа поделили очки с «Крыльями Советов» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Зенит» – 1.75
  • Ничья – 3.55
  • Победит ЦСКА – 5.1
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.75
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

  • «Зенит» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах
  • ЦСКА выиграл четыре из пяти последних выездных поединков
  • Три из пяти последних матчей между клубами закончились ничьей в основное время

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. Команды часто играют между собой вничью и в этот раз такой исход в основное время также вполне вероятен, поэтому останавливаем именно на таком результате свой выбор.

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