«Зенит» – ЦСКА: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Зенит» – ЦСКА, который состоится 30 апреля 2025 года
«Зенит»
«Зенит» имеет проблемы в чемпионате России и может остаться без чемпионства в этом сезоне, однако в кубке страны команда выступала очень хорошо. Команда сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках финала основной сетки и в случае победы выйдет в настоящий финал кубка России. Но и поражение оставит еще один шанс питерцам пробраться в главный матч турнира через финал пути регионов.
26 апреля «Зенит» потерял очки на выезде в матче с «Динамо» Москва (1:1), а 20 числа с минимальным счетом одолел «Химки» (1:0).
ЦСКА
ЦСКА не всегда играл стабильно в чемпионате России, хоть и идет сейчас на высокой позиции, но в кубке коллектив старался не проседать по результатам и полностью заслужил быть финале основной сетки. Несмотря на наличие права на ошибку в этом турнире, гости предпочти бы оформить выход в финал уже в этой встрече.
26 апреля ЦСКА на выезде выиграл поединок у «Спартака» (2:1), а 20 числа поделили очки с «Крыльями Советов» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зенит» – 1.75
- Ничья – 3.55
- Победит ЦСКА – 5.1
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.75
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1
Статистика
- «Зенит» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- ЦСКА выиграл четыре из пяти последних выездных поединков
- Три из пяти последних матчей между клубами закончились ничьей в основное время
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. Команды часто играют между собой вничью и в этот раз такой исход в основное время также вполне вероятен, поэтому останавливаем именно на таком результате свой выбор.