«Хайденхайм» – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1745925252

сегодня, 14:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Хайденхайм» – «Бохум», который состоится 2 мая 2025 года

«Хайденхайм»

«Хайденхайм», как и его нынешний соперник, находится в сложном положении и оба клуба могут вылететь во второй немецкий дивизион. Хозяева этой встречи занимают 16 место с 25 баллами и отстают на пять пунктов от ближайшего соперника, а «Бохум» и вовсе на девять пунктов. Победа «Хайденхайма» в этой игре фактически «отцепит» «Бохума» из конкурентов и претендентов на выживание в Бундеслиге.

25 апреля «Хайденхайм» выиграл важный выездной матч у «Штутгарта» (1:0), а 19 числа крупно проиграл на своем поле «Баварии» (0:4).

«Бохум»

«Бохум» не может похвалиться хорошими результатами в последних турах и является главным претендентом на понижение в классе. Команда идет на последнем месте с 21 баллом и отстает на четыре пункта от «Хайденхайма». Только победа в личной встрече на выезде поможет гостям сохранить шансы на дальнейшую борьбу за право остаться в элитном дивизионе.

27 апреля «Бохум» поделил очки на своем поле с «Унионом» (1:1), а 19 апреля на выезде минимально проиграл «Вердеру» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хайденхайм» – 2.3

Ничья – 3.55

Победит «Бохум» – 3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.08

Статистика

«Хайденхайм» выиграл три матча из десяти последних матчей в чемпионате Германии

«Бохум» проиграл шесть из десяти поединков на выезде за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Хайденхайма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что хозяева будут успешнее «Бохума» в этом поединке и наберут очень важные три пункта.