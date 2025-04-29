«Астон Вилла» – «Фулхэм»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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вчера, 19:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» – «Фулхэм», который состоится 3 мая 2025 года

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» уже не играет в Лиге чемпионов и теперь полностью может сосредоточиться на финише в АПЛ , где есть нерешенные задачи. Команда из Бирмингема занимает на данный момент седьмое место с 57 баллами и отстает сразу от двух соперников на три пункта. Победа над соседями снизу по турнирной таблице помогла бы хозяевам побороться за более высокие места.

26 апреля «Астон Вилла» крупно проиграла «Кристал Пэлас» в полуфинале кубка ФА (0:3), а 22 числа на выезде проиграла «Манчестер Сити» (1:2).

«Фулхэм»

«Фулхэм» слишком отстал от зоны еврокубков и на данный момент располагается на восьмом месте с 51 баллом, отставая от нынешнего соперника на шесть очков. В выездной личной встрече с «Астон Виллой» гостям нужна лишь победа, которая позволит сохранить шансы на борьбу в оставшихся турах за место в зоне еврокубках.

26 апреля «Фулхэм» обыграл на выезде «Саутгемптон» (2:1), а 20 числа коллектив проиграл «Челси» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 1.75

Ничья – 3.9

Победит «Фулхэм» – 4.4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.73

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Фулхэм» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде при четырех поражениях

11 последних матчей «Астон Виллы» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Астон Виллы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Хозяева на данный момент выглядят гораздо сильнее и стабильнее своего соперника и одержат победу в этой встрече.