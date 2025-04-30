«Санкт-Паули» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Санкт-Паули» – «Штутгарт», который состоится 3 мая 2025 года

«Санкт-Паули»

Новичок Бундеслиги делает все возможное, чтобы остаться в элитном дивизионе и на данный момент имеет хорошие шансы выполнить свою задачу. «Пираты» идут на 14 месте с 31 баллом и опережают зону вылета на шесть пунктов. Хозяева намерены воспользоваться не самой лучшей формой «Штутгарта», чтобы набрать очки и в этой встрече.

27 апреля «Санкт-Паули» сыграл вничью на выезде с «Вердером» (0:0), а 20 числа отобрал очки на своем поле у «Байера» (1:1).

«Штутгарт»

«Штутгарт» очень слабо сыграл в этом сезоне и остается без еврокубков, ведь слишком отстал от прямых конкурентов за этим места. На данный момент коллектив располагается на 11 месте с 41 баллом и отыграть семь пунктов за три тура при такой конкуренции невозможно. В этой встрече гостям важен результат с точки зрения атмосферы в коллективе и настроя на следующие поединки.

25 апреля «Штутгарт» на последних минутах уступил «Хайденхайму» (0:1), а 19 числа сыграл вничью с «Унионом» (4:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Санкт-Паули» – 2.7

Ничья – 3.45

Победит «Штутгарт» – 2.55

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Штутгарта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из восьми последних матчей «Санкт-Паули» завершились ничейными результатами

«Штутгарт» выиграл три из пяти последних матчей у «Санкт-Паули» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Санкт-Паули», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. «Штутгарт» не имеет турнирной мотивации, а «Санкт-Паули» нуждается в очках и играет на своем стадионе. Прогнозируем минимальную победу хозяев.