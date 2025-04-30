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«Вильярреал» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:17
«Вильярреал» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» – «Осасуна», который состоится 3 мая 2025 года

«Вильярреал»

«Вильярреал» борется за место в Лиге чемпионов и на данный момент занимает пятое место с 55 баллами. Команда опережает своего главного соперника всего на один балл и в оставшихся турах конкуренты будут решать судьба пятого места в Ла Лиге. Потеря очков в матче с «Осасуной» будет большой неудачей и осложнит ситуацию.

27 апреля «Вильярреал» обыграл на своем поле «Эспаньол» (1:0), а 23 числа крупно проиграл на выезде «Сельте» (0:3).

«Осасуна»

«Осасуна» не проигрывает уже несколько поединков подряд и занимает восьмое место с 44 баллами. Данная позиция дает место в Лиге конференций, а седьмое место в Лиге Европы и от него коллектив отстает всего на два балла. Поединок с «Вильярреалом» будет очень сложный и непредсказуемый, поэтому даже ничья будет для гостей неплохим результатом.

24 апреля «Осасуна» обыграла на своем поле «Севилью» (1:0), а 20 числа на выезде переиграла «Вальядолид» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вильярреал» – 1.55
  • Ничья – 4.4
  • Победит «Осасуна» – 5.5
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.62
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

  • «Осасуна» выиграла три из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Вильярреал» проиграл два из десяти домашних матчей за последнее время
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Обе команды находятся в неплохой физической форме и наверняка смогут обменяться забитыми мячами.

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