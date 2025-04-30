«Вильярреал» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» – «Осасуна», который состоится 3 мая 2025 года
«Вильярреал»
«Вильярреал» борется за место в Лиге чемпионов и на данный момент занимает пятое место с 55 баллами. Команда опережает своего главного соперника всего на один балл и в оставшихся турах конкуренты будут решать судьба пятого места в Ла Лиге. Потеря очков в матче с «Осасуной» будет большой неудачей и осложнит ситуацию.
27 апреля «Вильярреал» обыграл на своем поле «Эспаньол» (1:0), а 23 числа крупно проиграл на выезде «Сельте» (0:3).
«Осасуна»
«Осасуна» не проигрывает уже несколько поединков подряд и занимает восьмое место с 44 баллами. Данная позиция дает место в Лиге конференций, а седьмое место в Лиге Европы и от него коллектив отстает всего на два балла. Поединок с «Вильярреалом» будет очень сложный и непредсказуемый, поэтому даже ничья будет для гостей неплохим результатом.
24 апреля «Осасуна» обыграла на своем поле «Севилью» (1:0), а 20 числа на выезде переиграла «Вальядолид» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вильярреал» – 1.55
- Ничья – 4.4
- Победит «Осасуна» – 5.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.62
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25
Статистика
- «Осасуна» выиграла три из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Вильярреал» проиграл два из десяти домашних матчей за последнее время
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Обе команды находятся в неплохой физической форме и наверняка смогут обменяться забитыми мячами.