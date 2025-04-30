«Вильярреал» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» – «Осасуна», который состоится 3 мая 2025 года

«Вильярреал»

«Вильярреал» борется за место в Лиге чемпионов и на данный момент занимает пятое место с 55 баллами. Команда опережает своего главного соперника всего на один балл и в оставшихся турах конкуренты будут решать судьба пятого места в Ла Лиге. Потеря очков в матче с «Осасуной» будет большой неудачей и осложнит ситуацию.

27 апреля «Вильярреал» обыграл на своем поле «Эспаньол» (1:0), а 23 числа крупно проиграл на выезде «Сельте» (0:3).

«Осасуна»

«Осасуна» не проигрывает уже несколько поединков подряд и занимает восьмое место с 44 баллами. Данная позиция дает место в Лиге конференций, а седьмое место в Лиге Европы и от него коллектив отстает всего на два балла. Поединок с «Вильярреалом» будет очень сложный и непредсказуемый, поэтому даже ничья будет для гостей неплохим результатом.

24 апреля «Осасуна» обыграла на своем поле «Севилью» (1:0), а 20 числа на выезде переиграла «Вальядолид» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 1.55

Ничья – 4.4

Победит «Осасуна» – 5.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.62

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

«Осасуна» выиграла три из десяти последних поединков во всех турнирах

«Вильярреал» проиграл два из десяти домашних матчей за последнее время

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Обе команды находятся в неплохой физической форме и наверняка смогут обменяться забитыми мячами.