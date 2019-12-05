Мы хотим сыграть с тобой в игру

вчера, 18:40

С появлением тестов на знание футболистов на soccer.ru насчитывается уже четыре раздела конкурсов. А значит, пора и регулярнее освещать борьбу за призовые места.

Начнем с классики - несгибаемый конкурс прогнозов. В прошедшем месяце в нем произошло самое глобальное изменение за последнее время - аналогично главным футбольным турнирам мира, конкурс разделился на групповую и финальную стадию. А для полного “реализма” не так давно появилась и “квалификация” для отсева мультоводов - наличие минимум пяти комментариев.

Самая ожесточенная борьба шла в группе Константина Бескова, там сразу пять человек набрали более 35 тысяч очков - настоящая “группа смерти”! Победил в ней в итоге пользователь Ангел неБесГрешен, сделавший за ноябрь 67 ставок. А вот в группе Юрия Гаврилова оренбургский любитель футбола shlomo сделал более двухсот ставок для того, чтобы попасть в финальную стадию. Интересно, он перед каждой ставкой анализирует статистику команд? Если это так, то аплодируем стоя. Впрочем, большое количество ставок - не панацея, например, пользователь Юррыч уложился всего в девять, чтобы возглавить группу Альберта Шестернева с более чем 36 тысячами очков. Так что выбирайте ту стратегию, которая больше подходит именно вам, не пытайтесь повторять чужую.

Кстати, как думаете, имеет ли смысл сделать для желающих одну или несколько групп со ставками не на исход (как это сейчас), а на точный счет, оставив остальные в прежнем виде? И вообще, наличие групп позволяет в дальнейшем делать в каждой свои правила, чтобы игроки выбирали себе наиболее подходящие. Пишите свое мнение в комментариях.

В отличие от финальной группы Льва Яшина, в утешительной группе имени Заболотного сразу семь человек набрали одинаковое количество очков. И не ерунду какую-то, а аж по 27500! Учитывая, что утешительная группа длилась всего полдня, то КПД просто запредельный.

В любом случае, хотим отметить всех, кто принимает участие в конкурсе, выполняя его задания - в век социальных сетей ваша активность очень важна для существования сайта.

Переходим к еще одному конкурсу прогнозирования под кодовым названием “Соккер-Мания”. Вообще, именно это название нам не очень нравится, так что если у вас есть свои варианты - предлагайте также в комментариях. С радостью переименуем, если будет действительно оригинальное предложение.

Что касается изменений в правилах, то в межсезонье было два важных решения. Во-первых, присвоить коэффициенты стадиям плей-офф, дабы конкурс не заканчивался де-факто на ⅛-й. Один только главный клубный матч года теперь может принести до 160 очков!

А во-вторых, определится победитель в этом сезоне не по сумме всех очков, а по сумме семи его лучших туров. Это хорошо как для тех, кто играет с первого тура, что дает возможность “забыть” пару туров, так и для тех, кто только недавно “подключился” - еще остаются хорошие шансы догнать и перегнать.

Призы по турнирам Лига чемпионов и Лига Европы - футболки ваших любимых команд и вип-статусы - по шесть на каждый турнир. А игрокам рекомендуем подписаться на бота по результатам игровых дней “Мании”, чтобы реже забывать давать прогноз на следующий тур.

Завершись конкурс на прогнозирование счета сейчас, то футболки примеряли бы ФорвардЪ, Capone1934, Messi_que_un_club, enot7000, serega810 (не считая шестерых игроков, лучше всех прогнозирующих исход в таблице), но плотность в рейтинге такая, что, уверен, уже в следующем туре большинство из лидеров “подвинут”.

Что же до многострадального “Фэнтези футбол”, то наконец-то с 1 декабря он запущен. Старые команды мы на следующий день снесли, так что теперь, надеемся, путаницы с ними не возникнет. Однако то и дело у пользователей возникает путаница в ситуациях, когда, например, формальный полузащитник выходит в каком-то матче нападающим. Поэтому, если считаете, что игрок получил меньше очков, чем должен, проверьте расстановку матча (но горизонтальные перемещения, например, с центра на фланг не имеют значения). Также теперь позиция игрока будет указываться прямо в оповещении, когда ваш игрок получает очки.

По секрету - в следующем месяце фэнтези планируем разыграть официальный мяч финала Лиги Чемпионов. Но и в этом месяце, как обычно, будет ваша любимая футболка soccer.ru и вип-статусы.

И в заключение: если кто упустил, вот самый свежий конкурс в виде тестов. Рекомендуем попробовать режим “Прохождение”, чтобы понять, как мало вы знаете о футболе. Шутка, конечно, но пройти с первых попыток, например, “Ахмат”, кроме его болельщиков, очень мало кому удается. Поэтому если доберетесь хотя бы до английской Премьер-лиги, можете смело считать себя футбольным экспертом. А те эксперты, кто полностью пройдет данный режим, получат полгода випа (т.е. столько же, сколько его проходили). Что, кстати, равноценно первому месту в конкурсе прогнозов, ведь это действительно требует очень хороших знаний о футболе.

Ну и эксклюзивом, только в этой статье, предлагаем пройти тест на знание легенд российского футбола. У меня с первого раза всего пять из десяти угадано - вот не знал, что у Андрея Тихонова всего один гол за сборную. А у вас сколько угадано?