«Ростов» – «ЦСКА»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч финала кубка России «Ростов» – «ЦСКА», который состоится 1 июня 2025 года.
«Ростов»
«Ростов» вряд ли может занести себе в актив нынешний сезон, но выход в финал кубка является хорошим достижением. Коллектив находится в одном шаге от второго по значимости трофея в стране и сделает все на футбольном поле, чтобы не дать ЦСКА им завладеть. Поединок пройдет в Москве, но номинальные хозяева с юга России уверены в своих силах и готовы побеждать.
24 мая «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1), а 18 числа на своем стадионе минимально уступили «Зениту» (0:1).
ЦСКА
«Армейцы» выбили «Зенит» из турнира после поражения в первой игре с разницей в два мяча, что уже является большим событием. ЦСКА проявил характер, и болельщики надеются, что у команды остались силы на рывок в финале. «Ростов» не сильно впечатлил в этом сезоне, однако клуб может собраться на единственную игру, чтобы доставить много проблем московскому коллективу.
24 мая ЦСКА на своем поле обыграл «Пари НН» (2:0), а 19 числа сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ростов» — 3.75
- Ничья – 3.45
- Победит ЦСКА – 2.07
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.1
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Ростова» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- ЦСКА проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами из пяти завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Наверняка команды будут играть в закрытый футбол и ждать ошибок друг друга, поэтому вполне вероятно, что всего один мяч решит судьбу трофея.