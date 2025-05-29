«Ростов» – «ЦСКА»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч финала кубка России «Ростов» – « ЦСКА », который состоится 1 июня 2025 года.

«Ростов»

«Ростов» вряд ли может занести себе в актив нынешний сезон, но выход в финал кубка является хорошим достижением. Коллектив находится в одном шаге от второго по значимости трофея в стране и сделает все на футбольном поле, чтобы не дать ЦСКА им завладеть. Поединок пройдет в Москве, но номинальные хозяева с юга России уверены в своих силах и готовы побеждать.

24 мая «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1), а 18 числа на своем стадионе минимально уступили «Зениту» (0:1).

ЦСКА

«Армейцы» выбили «Зенит» из турнира после поражения в первой игре с разницей в два мяча, что уже является большим событием. ЦСКА проявил характер, и болельщики надеются, что у команды остались силы на рывок в финале. «Ростов» не сильно впечатлил в этом сезоне, однако клуб может собраться на единственную игру, чтобы доставить много проблем московскому коллективу.

24 мая ЦСКА на своем поле обыграл «Пари НН» (2:0), а 19 числа сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» — 3.75

Ничья – 3.45

Победит ЦСКА – 2.07

– 2.07 Тотал больше 2.5 мячей – 2.1

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Ростова» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

ЦСКА проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах Четыре последних матча между клубами из пяти завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Наверняка команды будут играть в закрытый футбол и ждать ошибок друг друга, поэтому вполне вероятно, что всего один мяч решит судьбу трофея.