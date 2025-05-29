«Леванте» – «Эйбар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Леванте» – «Эйбар», который состоится 1 июня 2025 года.

«Леванте»

«Леванте» уже празднует выход в Ла Лигу, ведь максимум команда после заключительного тура может опуститься на второе место. Сейчас коллектив лидирует с 76 баллами и опережают «Эльче» лишь на два пункта. Чтобы не отдавать лидерство в Сегунде, «Леванте» постарается добиться хорошего результата и отпраздновать свой успех во всей второй лиге Испании, ведь победа здесь не выглядит простой задачей.

25 мая «Леванте» на выезде выиграл у «Бургоса» (3:2), а 16 числа на своем поле обыграл «Альбасете» (1:0).

«Эйбар»

Команда выиграла несколько последних матчей подряд, но и этого не хватает зацепиться за место в еврокубках. «Эйбар» располагается на девятом месте с 58 баллами и на восемь пунктов отстает от зоны плей-офф, поэтому гости лишены интриги в этой игре, но постараются выглядеть достойно на фоне лидера Сегунды. Матч будет интересным и наверняка одним из самых ярких в этот игровой день.

25 мая «Эйбар» разгромил «Кордобу» (4:1), а 17 числа минимально обыграл «Бургос» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Леванте» — 1.55

Ничья – 4.4

Победит «Эйбар» – 5.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.62

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

«Леванте» выиграл шесть из десяти последних поединков в чемпионате

Четыре из пяти последних выездных матчей «Эйбара» завершились ничейными результатами

Четыре последние встречи между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Леванте», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что хозяева не будут иметь проблем с этим соперником и победой оформят чемпионство в Сегунде.