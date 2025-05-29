«Леванте» – «Эйбар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Леванте» – «Эйбар», который состоится 1 июня 2025 года.
«Леванте»
«Леванте» уже празднует выход в Ла Лигу, ведь максимум команда после заключительного тура может опуститься на второе место. Сейчас коллектив лидирует с 76 баллами и опережают «Эльче» лишь на два пункта. Чтобы не отдавать лидерство в Сегунде, «Леванте» постарается добиться хорошего результата и отпраздновать свой успех во всей второй лиге Испании, ведь победа здесь не выглядит простой задачей.
25 мая «Леванте» на выезде выиграл у «Бургоса» (3:2), а 16 числа на своем поле обыграл «Альбасете» (1:0).
«Эйбар»
Команда выиграла несколько последних матчей подряд, но и этого не хватает зацепиться за место в еврокубках. «Эйбар» располагается на девятом месте с 58 баллами и на восемь пунктов отстает от зоны плей-офф, поэтому гости лишены интриги в этой игре, но постараются выглядеть достойно на фоне лидера Сегунды. Матч будет интересным и наверняка одним из самых ярких в этот игровой день.
25 мая «Эйбар» разгромил «Кордобу» (4:1), а 17 числа минимально обыграл «Бургос» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Леванте» — 1.55
- Ничья – 4.4
- Победит «Эйбар» – 5.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.62
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3
Статистика
- «Леванте» выиграл шесть из десяти последних поединков в чемпионате
- Четыре из пяти последних выездных матчей «Эйбара» завершились ничейными результатами
- Четыре последние встречи между клубами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Леванте», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что хозяева не будут иметь проблем с этим соперником и победой оформят чемпионство в Сегунде.