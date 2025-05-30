«Даллас» – «Филадельфия Юнион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Даллас» – «Филадельфия Юнион», который состоится 1 июня 2025 года.

«Даллас»

«Даллас» не входит в зону плей-офф, но находится недалеко от нее, а именно на 11 месте с 17 пунктами. От девятого места коллектив отделяет всего три пункта, поэтому хозяевам нужно побеждать и стараться не отставать от прямых конкурентов. В случае победы у клуба будет возможность догнать конкурентов, и добавить уверенности в себе на следующие встречи.

29 мая «Даллас» сыграл вничью с «Цинциннати» (3:3), а 24 на выезде проиграл «Сиэтл Саундерс» (0:1).

«Филадельфия Юнион»

Коллектив удерживает лидерство в восточной конференции и на данный момент набрал 33 очка, что на три пункта больше, чем у ближайшего соперника. В игре с «Далласом» гостям придется максимально долго давить на соперника и атаковать, чтобы после финального свистка пребывать в хорошем настроении. Встреча будет интересной и непредсказуемой, несмотря на статистику личных встреч.

29 мая «Филадельфия Юнион» выиграл а выезде у «Торнонто», а 25 числа команда поделила очки с «Интер Майами»

Котировки БК Pinnacle

Победит «Даллас» – 2.4

Ничья – 3.7

Победит «Филадельфия Юнион» – 2.75

Тотал больше 2.5 мячей – 1.72

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.12

Статистика

«Филадельфия» выиграла шесть из десяти последних поединков на выезде

«Даллас» не может выиграть уже пять поединков подряд во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Филадельфии Юнион», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Предполагаем, что лидер окажется сильнее своего соперника на выезде и наберет важные три пункта.