«Хьюстон Динамо» – «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Хьюстон Динамо» – «Спортинг Канзас-Сити», который состоится 1 июня 2025 года.

«Хьюстон-Динамо»

Благодаря победе в прошлом туре команда сохранила свое девятое место в зоне плей-офф западной конференции, но расслабляться очень рано. «Хьюстон-Динамо» набрал 20 очков и отстает на два пункта от двух соперников. Чтобы и дальше чувствовать себя увереннее, хозяевам важно обыгрывать менее успешного соперника и набирать важные три пункта, которые возможно даже помогут продвинуться немного вперед по таблице.

29 мая «Хьюстон-Динамо» обыграл крупно на выезде «Нью-Йорк Сити» (3:0), а 25 числа сыграл вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс» (3:3).

«Спортинг Канзас-Сити»

«Спортинг Канзас-Сити» не впечатляет своими результатами в новом сезоне и вынужден находиться лишь на 13 месте с 13 баллами. Коллектив отстает от нынешнего соперника на семь пунктов, но на данный момент надежд быстро его догнать также нет. Поражение в этом матче может еще больше отдалить гостей от запланированных целей, поэтому им обязательно нужно набирать очки в предстоящем поединке.

25 мая «Спортинг Канзас-Сити» сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн» (3:3), а 18 числа поделил очки с «Сан-Диего» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хьюстон-Динамо» – 1.75

Ничья – 3.9

Победит «Спортинг Канзас-Сити» – 4.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

Три последних матча «Спортинг Канзас-Сити» завершились ничейными результатами

«Хьюстон-Динамо» выиграл четыре из шести последних матчей на своем поле

«Спортинг Канзас-Сити» выиграл лишь одну игру из семи последних с «Хьюстон-Динамо»

Прогноз

Поставить на победу «Хьюстон-Динамо», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что хозяева смогут создать проблемы сопернику, который не отличается высокими результатами и за счет него наберут три важных для себя балла.