Сборная Германии мешает Роналду всю его карьеру. Сегодня появился шанс на реванш

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вчера, 09:50

Криштиану в новом полуфинале.

У Роналду пять поражений от команды Германии

В мире сборных мало непреодолимых барьеров для самого успешного снайпера в истории футбола. Одним из таких сложнейших соперников для португальской национальной команды и лично для Роналду всегда была Германия. После воссоединения ГДР и ФРГ команды провели 9 матчей. Португальцы выиграли лишь один из этих поединков, а Роналду никогда не праздновал успех. Удивительный факт, учитывая количество триумфов Криштиану над самыми разными по классу оппонентами в футболке упрямой и богатой на таланты команды из Португалии.

Последняя футбольная победа южан над немцами случилась на Евро-2000. Подросток Роналду смотрел трансляцию матча в Роттердаме и учился у коллеги по амплуа Консейсау. Португальцы разгромили немцев 3:0. Пожалуй, именно после хет-трика теперь уже бывшего тренера «Милана» в матче против команды с Оливером Каном в воротах португальцы вернулись на большую футбольную сцену. На ЧМ -1998 они не сыграли, но отправились на континентальный турнир, чтобы вместе со сборной Румынии выбить на групповом этапе грандов Англию и Германию.

В полуфинале Фигу проиграет команде Зидана, но в Лиге наций до финала против Франции ещё надо добраться. Когда сборная Португалии окрепла и изменила статус, стала чаще попадать в полуфиналы и финалы турниров для национальных команд, именно Германия оказалась самым неприятным соперником Роналду на международной арене. У Криштиану всего один гол этому сопернику, хотя с Нидерландами у него 4 мяча, а бельгийцев с испанцами огорчал по 3 раза. Даже против Франции у Португалии есть два гола и знаменитая победа в финале Евро-2016.

А немцы стали криптонитом для футбольного Супермена. Отсутствие побед над Германией в личной статистике Криштиану Роналду лишь подчеркивает, насколько серьезным и неудобным соперником является немецкая сборная для команды со стилем Португалии. Это противостояние стало одним из самых сложных испытаний в блестящей международной карьере Роналду, постоянно напоминая о волевых качествах немецкой команды. А также о слабостях сборной Португалии в обороне, ведь в двух последних матчах с немцами они пропустили 8 мячей.

У немецкой сборной очень много кадровых потерь

У Португалии есть очевидная слабость, их главный тренер Роберто Мартинес не впечатлил на Евро-2024, где Роналду проиграл Франции в серии пенальти в четвертьфинале. Нагельсманн не дождался размена ударами с «точки» в матче против будущих чемпионов испанцев, гол Мерино приговорил хозяев прошлогоднего турнира. Но сборная Германии не оставила плохого впечатления. Португальцы не смогли полноценно пережить вылет от Марокко на ЧМ -2022 в Катаре, но у них по-прежнему хватает качественных исполнителей со свежими успехами.

Португальские хавбеки Невеш и Витинья на днях одержали первую в истории победу в финале Лиги чемпионов с разницей в пять мячей. Оба справедливо в символической сборной турнира. Вот только тренеру придется учитывать, что они праздновали победу и устали. Возможно, не все футболисты ПСЖ – есть ещё левый защитник Мендеш, сегодня смогут провести полный поединок. У гостей есть Палинья, опорник «Баварии». Хавбеки сборной Португалии будут работать против Вирца, а разрушителям немцев нужно будет поймать Бруну Фернандеша.

Плеймейкер МЮ отказался от переезда в Саудовскую Аравию, где мог стать конкурентом Роналду в «Аль-Хиляле». Официальная причина – желание остаться в АПЛ , неофициальная – жена Бруну выбрала Англию, а не Саудовскую Аравию. Для португальской команды трансферные дела важны, поскольку отвлекают многих футболистов. Роналду тоже подумывал о смене клуба, но потом выбрал деньги шейхов. Скорее всего, Криштиану продлит соглашение с «Аль-Насром». Но Бернарду Силва и Леау тоже подумывают о смене клубов, что отвлекает португальцев.

А вот немцы переживают из-за кадровых потерь. Травмирован Мусиала, получил повреждение в финале Кубка Германии хавбек Штиллер, которым интересуется «Реал». Нет Рюдигера и Шлоттербека, две потери в линии обороны. В атаке тоже проблемы, ведь в заявке нет Кляйндиста, который забивал итальянцам, и Буркардта из «Майнца» – у молодого форварда 18 голов за сезон в Бундеслиге. Похоже, в центре нападения сыграет дебютант Фольтемаде из «Штутгарта». Зато вернулся тер Штеген, хотя ещё посмотрим, насколько это козырь для Германии.

Германия давно не уступает в основное время матчей

Тренер сборной Германии моложе Роналду, но дело свое знает. После поражений от Турции и Австрии в ноябре 2023 года Нагельсманн сумел перестроить немецкую команду. В семнадцати матчах подряд они не проигрывали в основное время матчей. Поражение от Испании в концовке овертайма служит исключением, но сборная Германии обыгрывала за это время Францию, Данию и несколько раз Нидерланды. В четвертьфинале против команды Италии выиграли в гостях 2:1, а затем едва не упустили дома преимущество с разницей в три мяча, сыграв 3:3.

Команду Спаллетти дальше не пустили, но даже с Та и Рюдигером в основе у немцев были проблемы в обороне. В полуфиналах турнира по одному матчу, в отличие от предыдущей стадии. В ночь со среды на четверг хозяева финала четырех будут знать, кто поборется за трофей в итоге, а проигравшего ждёт матч за третье место в воскресенье. В матче Германии и Португалии нет фаворита, хотя статистика противостояния, а также домашние трибуны в Мюнхене работают на хозяев. Вот только у Португалии тоже элитная сборная, невзирая на поражение от Дании.

В четвертьфиналах Лиги наций Роналду не реализовал пенальти в ответном поединке, но датчане не выстояли. В овертайме португальцы забили два мяча, выиграли 5:2. А вот в Копенгагене героем стал голкипер Кошта. Вратарь «Порту» взял пенальти от Эриксена и ещё семь ударов, пропустив только от Хёйлунда. У немцев нет игроков из «Манчестер Юнайтед», но у них сочетание опыта и молодости. Киммих попробует погасить активность португальского левого фланга, Вирц при поддержке Сане и Гнабри из «Баварии» будет разбирать оборону с Рубеном Диашем.

Будущий игрок «Ливерпуля» может добиться успеха. Это против англичан у португальцев только ничьи, а с Испанией часто дерутся до конца. А вот с Германией всё иначе. Команда Роналду пока не научилась обыгрывать немцев, но сегодня в Мюнхене у них появится исторический шанс напомнить знаменитый хет-трик Консейсау. Сборная Германии, как и 25 лет назад, на этапе перестройки. И хотя сейчас проблем намного меньше, Нагельсманну не стоит недооценивать талантливых португальцев. Они уже выиграли Лигу наций, в отличие от сборной Германии.