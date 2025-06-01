Суперфинал в «Лужниках»: гроза фаворитов встретит самую успешную команду весны

ЦСКА против неудобного «Ростова».
«Зенит» и «Спартак» подпортили Суперфинал
Плохой итог плей-офф Кубка России – зрители не увидят в финале московское дерби ЦСКА против «Спартака», или поединок Семака против Станковича после долгожданной для «красно-белых» победы над фаворитом в рамках РПЛ. Виноваты самые богатые клубы страны. Зато южные «Краснодар» и «Ростов» могут друг за дружкой забрать главные трофеи у столичных клубов и «Зенита». Для этого тренеру Альбе надо переиграть ЦСКА. Команда Николича сумела пройти «Зенит», а на весеннем отрезке в чемпионате шли наравне с чемпионами.
«Краснодар» рано покинул Кубок страны, «золотой дубль» станет задачей для чемпионов будущих лет. ЦСКА побеждал в Кубке два года назад, «армейцев» можно считать специалистами по турниру, ведь всего у них 8 успехов в новейшей футбольной истории. Чаще Кубок России забирали только футболисты «Локомотива», у них 9 трофеев. «Ростов» не побеждал в Кубке одиннадцать лет назад, обыграв в финале в серии пенальти «Краснодар». Теперь соперник тоже опасный и солидный, ЦСКА – формальный фаворит в поединке в «Лужниках».
Очевидно, что матч «армейцев» против «Спартака» вызывал бы больший интерес, но команды Альбы и Николича выстрадали шанс на трофей. Учитывая, как часто в сезоне побеждают те, кто не избалован успехами в конкретных турнирах, на «Ростов» работает тренд. Они неудобные и могут поломать игру ЦСКА. Однако переход на новую схему стабилизировал игру «армейцев». Были разовые недочеты, когда на время теряли ключевых защитников, но «армейцы» чаще всего побеждали. Они лучшие футбольной весной, что доказали в РПЛ с «Краснодаром».
Карпин оставил Альбе ленивый бойцовский клуб
У «Ростова» приличная команда, но у них периодически огромные проблемы с мотивацией. Подопечные Альбы выиграли лишь 2 из 10 последних матчей в РПЛ, не видели разницы между седьмым и восьмым местами. У «Рубина» было больше желание набирать очки в лиге. На весеннем отрезке у «Ростова» 12 забитых мячей в 12 матчах в РПЛ. Меньше лишь у аутсайдеров «Факела» и «Ахмата». Зато оборона с Осипенко немного пропускала: пятнадцать ошибок в защите, как у «Локомотива» и «Динамо».
Бойцовский клуб Карпина не тайная организация с ненормальным лидером, а команда, которую скоро покинут игроки основы по примеру опорника Глебова: зимой перебрался в «Динамо». Но потерь пока немного, лишь у Мохеби травма. Иранец демонстрировал перепады формы, провел неоднозначный сезон, как и другой крайний форвард Роналдо. Бразилец не всегда качественно поддерживал Голенкова и Комличенко, зато все вместе сэкономили силы на решающие поединки на выбывание в Кубке страны.
Выбили «Спартак» в плей-офф Пути РПЛ, вылетели от «Зенита» в Путь регионов, но прошли «Локомотив» и снова огорчили «Спартак». Команда, которая дважды выбила соперника с огромным бюджетом на трансферы, точно является бандой единомышленников. Выбрали приоритетное направление движения. Хотя зимой «Ростов» остался без крестного отца Карпина – устал и уехал в Москву, где тренера ждут в «Динамо», штаб Валерия Георгиевича с Онопко и Альбой грамотно разобрал другие столичные клубы.
ЦСКА может перегореть в решающий момент
У «Ростова» две победы в последних 10 турах РПЛ, а у ЦСКА четырнадцать матчей без поражений в лиге. Тренер Николич, если бы в первом круге не проигрывал соседям по таблице и не допускал ничьи против середняков, мог сразиться за чемпионство. Прошлым летом ЦСКА связали финансовые проблемы и санкции против компании, владеющей клубом. Футболисты не поверили Николичу сразу, хотя зимой, невзирая на отсутствие кадрового усиления, случилось перерождение «армейцев».
ЦСКА заиграл не хуже «Спартака», «Зенита» и «Краснодара». Именно Николич третий в таблице РПЛ, а переход на схему с двумя центральными защитниками – лучшая тактическая фишка весны. В чемпионате ЦСКА обыграл «Спартак» и «Краснодар», а в Кубке страны устроили камбэк с «Зенитом» после ужасного выездного матча. В серии пенальти крепче нервы были у команды, которая исторически не сильна в этой категории, ведь хавбек Обляков по ходу игры с «Зенитом» не смог забить с «точки».
«Ростов» награждён финалом за упрямство и победы над московскими клубами, а ЦСКА в «Лужниках» после прохода «Рубина» и «Динамо», а также после камбэка с «Зенитом». По ходу матча показали футбол уровня ранних стадий плей-офф Лиги чемпионов. В последние годы крайне редко игра такого калибра гостит в российских турнирах, но ЦСКА заставил «Зенит» играть на максимальных оборотах. В результате Николич оставил Семака без титулов, а фанаты «армейцев» ждут новый триумф.
В Суперфинале смущает прагматизм участников
Билеты на финал хорошо продавались, «Ростов» и ЦСКА должны учитывать не только футбольную задачу, но и помнить об уважении к публике. У Альбы и Николича прагматичные команды. Ростовчане мало забивают, но у «армейцев» тоже не самая результативная атака. Были проблемы у каждого из нападающих. Гуарирапа и Койта, радовавшие правильными действиями впереди, мучились до этого. Мусаев не сохранил форму, Алеррандро не оказался феноменом, а Глебов без опыта.
У ЦСКА 16 голов в чемпионате с пенальти и других стандартов, а у «Ростова» 15 таких мячей. Встречаются мастера розыгрышей с угла поля. Зато есть важная общая черта перед Суперфиналом. Команды любят владеть мячом. «Ростов» благодаря Карпину получил уверенность и сжигал время в победных матчах, не позволяя фаворитам работать в атаке. Идеальным примером служит первый матч года, когда тренер Альба переиграл «Динамо» и Личку, но получил в итоге обидную ничью и счет 1:1.
Соперник ЦСКА – эффективная команда. Иногда «Ростов» забивает 2 гола после 3 ударов в створ. «Армейцы» наращивали потенциал в атаке, но молодой форвард Глебов и его юный коллега из центра поля Кисляк не обладают невероятным опытом и могут промахнуться. Впрочем, финал Лиги чемпионов, где 19-летний нападающий Дуэ установил рекорд, напоминает о святой самоуверенности нового футбольного поколения. У «Ростова» и ЦСКА впереди сложное и непредсказуемое испытание.