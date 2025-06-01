Суперфинал в «Лужниках»: гроза фаворитов встретит самую успешную команду весны

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вчера, 10:01

ЦСКА против неудобного «Ростова».

«Зенит» и «Спартак» подпортили Суперфинал

Плохой итог плей-офф Кубка России – зрители не увидят в финале московское дерби ЦСКА против «Спартака», или поединок Семака против Станковича после долгожданной для «красно-белых» победы над фаворитом в рамках РПЛ . Виноваты самые богатые клубы страны. Зато южные «Краснодар» и «Ростов» могут друг за дружкой забрать главные трофеи у столичных клубов и «Зенита». Для этого тренеру Альбе надо переиграть ЦСКА . Команда Николича сумела пройти «Зенит», а на весеннем отрезке в чемпионате шли наравне с чемпионами.

«Краснодар» рано покинул Кубок страны, «золотой дубль» станет задачей для чемпионов будущих лет. ЦСКА побеждал в Кубке два года назад, «армейцев» можно считать специалистами по турниру, ведь всего у них 8 успехов в новейшей футбольной истории. Чаще Кубок России забирали только футболисты «Локомотива», у них 9 трофеев. «Ростов» не побеждал в Кубке одиннадцать лет назад, обыграв в финале в серии пенальти «Краснодар». Теперь соперник тоже опасный и солидный, ЦСКА – формальный фаворит в поединке в «Лужниках».

Очевидно, что матч «армейцев» против «Спартака» вызывал бы больший интерес, но команды Альбы и Николича выстрадали шанс на трофей. Учитывая, как часто в сезоне побеждают те, кто не избалован успехами в конкретных турнирах, на «Ростов» работает тренд. Они неудобные и могут поломать игру ЦСКА . Однако переход на новую схему стабилизировал игру «армейцев». Были разовые недочеты, когда на время теряли ключевых защитников, но «армейцы» чаще всего побеждали. Они лучшие футбольной весной, что доказали в РПЛ с «Краснодаром».

Карпин оставил Альбе ленивый бойцовский клуб

У «Ростова» приличная команда, но у них периодически огромные проблемы с мотивацией. Подопечные Альбы выиграли лишь 2 из 10 последних матчей в РПЛ , не видели разницы между седьмым и восьмым местами. У «Рубина» было больше желание набирать очки в лиге. На весеннем отрезке у «Ростова» 12 забитых мячей в 12 матчах в РПЛ . Меньше лишь у аутсайдеров «Факела» и «Ахмата». Зато оборона с Осипенко немного пропускала: пятнадцать ошибок в защите, как у «Локомотива» и «Динамо».

Бойцовский клуб Карпина не тайная организация с ненормальным лидером, а команда, которую скоро покинут игроки основы по примеру опорника Глебова: зимой перебрался в «Динамо». Но потерь пока немного, лишь у Мохеби травма. Иранец демонстрировал перепады формы, провел неоднозначный сезон, как и другой крайний форвард Роналдо. Бразилец не всегда качественно поддерживал Голенкова и Комличенко, зато все вместе сэкономили силы на решающие поединки на выбывание в Кубке страны.

Выбили «Спартак» в плей-офф Пути РПЛ , вылетели от «Зенита» в Путь регионов, но прошли «Локомотив» и снова огорчили «Спартак». Команда, которая дважды выбила соперника с огромным бюджетом на трансферы, точно является бандой единомышленников. Выбрали приоритетное направление движения. Хотя зимой «Ростов» остался без крестного отца Карпина – устал и уехал в Москву, где тренера ждут в «Динамо», штаб Валерия Георгиевича с Онопко и Альбой грамотно разобрал другие столичные клубы.

ЦСКА может перегореть в решающий момент

У «Ростова» две победы в последних 10 турах РПЛ , а у ЦСКА четырнадцать матчей без поражений в лиге. Тренер Николич, если бы в первом круге не проигрывал соседям по таблице и не допускал ничьи против середняков, мог сразиться за чемпионство. Прошлым летом ЦСКА связали финансовые проблемы и санкции против компании, владеющей клубом. Футболисты не поверили Николичу сразу, хотя зимой, невзирая на отсутствие кадрового усиления, случилось перерождение «армейцев».

ЦСКА заиграл не хуже «Спартака», «Зенита» и «Краснодара». Именно Николич третий в таблице РПЛ , а переход на схему с двумя центральными защитниками – лучшая тактическая фишка весны. В чемпионате ЦСКА обыграл «Спартак» и «Краснодар», а в Кубке страны устроили камбэк с «Зенитом» после ужасного выездного матча. В серии пенальти крепче нервы были у команды, которая исторически не сильна в этой категории, ведь хавбек Обляков по ходу игры с «Зенитом» не смог забить с «точки».

«Ростов» награждён финалом за упрямство и победы над московскими клубами, а ЦСКА в «Лужниках» после прохода «Рубина» и «Динамо», а также после камбэка с «Зенитом». По ходу матча показали футбол уровня ранних стадий плей-офф Лиги чемпионов. В последние годы крайне редко игра такого калибра гостит в российских турнирах, но ЦСКА заставил «Зенит» играть на максимальных оборотах. В результате Николич оставил Семака без титулов, а фанаты «армейцев» ждут новый триумф.

В Суперфинале смущает прагматизм участников

Билеты на финал хорошо продавались, «Ростов» и ЦСКА должны учитывать не только футбольную задачу, но и помнить об уважении к публике. У Альбы и Николича прагматичные команды. Ростовчане мало забивают, но у «армейцев» тоже не самая результативная атака. Были проблемы у каждого из нападающих. Гуарирапа и Койта, радовавшие правильными действиями впереди, мучились до этого. Мусаев не сохранил форму, Алеррандро не оказался феноменом, а Глебов без опыта.

У ЦСКА 16 голов в чемпионате с пенальти и других стандартов, а у «Ростова» 15 таких мячей. Встречаются мастера розыгрышей с угла поля. Зато есть важная общая черта перед Суперфиналом. Команды любят владеть мячом. «Ростов» благодаря Карпину получил уверенность и сжигал время в победных матчах, не позволяя фаворитам работать в атаке. Идеальным примером служит первый матч года, когда тренер Альба переиграл «Динамо» и Личку, но получил в итоге обидную ничью и счет 1:1.