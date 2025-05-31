Николич: «„Ростов“ — очень неудобная команда»

Главный тренер ЦСКА перед Суперфиналом Кубка России высказался о «Ростове», сопернике армейцев.

Все матчи в этом сезоне были важными, но нам предстоит самый главный матч за трофей. «Ростов» — очень неудобная команда. Мы в чемпионате не смогли их обыграть, были ничья и поражение. Но в целом, у нас есть уверенность в наших силах. Мы — единственная команда, которая не вылетела в Кубке России. Мы готовимся спокойно, аккуратно и с уважением к сопернику.