Николич: «„Ростов“ — очень неудобная команда»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич перед Суперфиналом Кубка России высказался о «Ростове», сопернике армейцев.
Все матчи в этом сезоне были важными, но нам предстоит самый главный матч за трофей. «Ростов» — очень неудобная команда. Мы в чемпионате не смогли их обыграть, были ничья и поражение. Но в целом, у нас есть уверенность в наших силах. Мы — единственная команда, которая не вылетела в Кубке России. Мы готовимся спокойно, аккуратно и с уважением к сопернику.
Ранее появлялась информация о том, сколько ожидается болельщиков на матче. Суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА состоится завтра, 1 июня.
Стыдно будет команде перед болельщиками. Весна без поражений и вдруг в главным сражении прокол))).
Стыдно будет команде перед болельщиками. Весна без поражений и вдруг в главным сражении прокол))).
Вы думаете пострадают те у кого аккаунты десятками или даже сотнями?
Нет они и здесь найдут лазейки, а пострадают те кто не может находиться сутками на сайте.
Не все пользователи сайта находятся на пенсии или учатся в школе, ну или просто безработные, что бы постоянно находиться на сайте и "зарабатывать" очки для конкурса, есть ещё и рабочие люди, которым сайт интересен, но времени на него не так много.
Так чего хотят "писатели"? Что бы мы вообще не имели шансов на победу и ушли из конкурса или вообще с сайта?
Почему они постоянно выдвигают требования, которые только им удобные?
А может сократить им возможность набирать так много очков?
Я лично уже не играю в группах, так как единственный шанс вижу, только в борьбе гр. Заболотного. "Писатели" практически не оставляют шанса, но их иногда лишают побед и сразу буча.
Как удивился один из их гвардии, мол в этом месяце победители группы мне не знакомы, а я к примеру почти всех знаю и очень давно.
Просто они уже привыкли видеть только своих в победителях.
Вы думаете пострадают те у кого аккаунты десятками или даже сотнями?
Нет они и здесь найдут лазейки, а пострадают те кто не может находиться сутками на сайте.
Не все пользователи сайта находятся на пенсии или учатся в школе, ну или просто безработные, что бы постоянно находиться на сайте и "зарабатывать" очки для конкурса, есть ещё и рабочие люди, которым сайт интересен, но времени на него не так много.
Так чего хотят "писатели"? Что бы мы вообще не имели шансов на победу и ушли из конкурса или вообще с сайта?
Почему они постоянно выдвигают требования, которые только им удобные?
А может сократить им возможность набирать так много очков?
Я лично уже не играю в группах, так как единственный шанс вижу, только в борьбе гр. Заболотного. "Писатели" практически не оставляют шанса, но их иногда лишают побед и сразу буча.
Как удивился один из их гвардии, мол в этом месяце победители группы мне не знакомы, а я к примеру почти всех знаю и очень давно.
Просто они уже привыкли видеть только своих в победителях.