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Карпин: «Нигерия — один из самых сильных соперников за последние три года»

вчера, 15:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб НигерияНигерия06.06.2025 в 20:00 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил сборную Нигерии, с которой наша национальная команда сыграет 6 июня.

В нынешней ситуации нам в принципе интересно играть. Нигерия — один из самых сильных соперников за последние три года. Их можно поставить в один ряд с Камеруном и Сербией. Из последних — если взять матчи с Брунеем, Гренадой, Сирией и Замбией — это самый сильная сборная, уровень участника чемпионата мира. Надеюсь, что будет хороший матч.

И будет отлично, если матч не сложится так, как игра с Сербией. Конечно, было бы хорошо, если бы мы выиграли 4:0. Но у сербов было удаление в первом тайме. А сейчас всё-таки хочется проверить себя на уровне Нигерии в равных составах.

В рейтинге ФИФА Россия занимает 35-е место, а Нигерия 43-е.

Ранее Карпин ответил на вопрос, есть ли у сборной России основной состав.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 15:22
"Нигерия — один из самых сильных соперников за последние три года." - А возможно и на последующие три...)))
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