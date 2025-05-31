Карпин: «Нигерия — один из самых сильных соперников за последние три года»

Главный тренер сборной России оценил сборную Нигерии, с которой наша национальная команда сыграет 6 июня.

В нынешней ситуации нам в принципе интересно играть. Нигерия — один из самых сильных соперников за последние три года. Их можно поставить в один ряд с Камеруном и Сербией. Из последних — если взять матчи с Брунеем, Гренадой, Сирией и Замбией — это самый сильная сборная, уровень участника чемпионата мира. Надеюсь, что будет хороший матч.

И будет отлично, если матч не сложится так, как игра с Сербией. Конечно, было бы хорошо, если бы мы выиграли 4:0. Но у сербов было удаление в первом тайме. А сейчас всё-таки хочется проверить себя на уровне Нигерии в равных составах.