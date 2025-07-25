«Фулхэм» запретил игроку снимать закулисные моменты

«Фулхэм» пригрозил штрафом полузащитнику Алексу Ивоби за его активность в социальных сетях.
Нигериец показывал закулисную жизнь команды в своём аккаунте в Snapchat, включая кадры из раздевалки. Он делал это ещё в «Эвертоне», за который выступал с 2019 по 2023 год.
В частности, большую популярность получили видео с пением бывшего одноклубника хавбека Доминика Калверта-Льюина и ролик, где Адама Траоре и Кэлвин Басси борются в раздевалке «Фулхэма».
Однако недавно эти видео исчезли, и болельщики недоумевали, почему это произошло. Бывший полузащитник «Арсенала» объяснил:
Для тех, кто интересуется, почему я не снимаю закулисные моменты в раздевалке: один человек из медиа-отдела сказал, что я не снимаю то, что нужно.
Итак, закулисных кадров больше нет. Они также сказали, что меня могут оштрафовать, если я продолжу это делать, они пытаются запретить снимать в нашей раздевалке.
Я знаю, вам нравится видеть, как мои товарищи по команде ведут себя за кулисами. Но я должен соблюдать правила.