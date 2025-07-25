«Фулхэм» запретил игроку снимать закулисные моменты

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сегодня, 00:39

«Фулхэм» пригрозил штрафом полузащитнику за его активность в социальных сетях.

Нигериец показывал закулисную жизнь команды в своём аккаунте в Snapchat, включая кадры из раздевалки. Он делал это ещё в «Эвертоне», за который выступал с 2019 по 2023 год.

В частности, большую популярность получили видео с пением бывшего одноклубника хавбека Доминика Калверта-Льюина и ролик, где Адама Траоре и Кэлвин Басси борются в раздевалке «Фулхэма».

Однако недавно эти видео исчезли, и болельщики недоумевали, почему это произошло. Бывший полузащитник «Арсенала» объяснил: