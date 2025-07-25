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«Фулхэм» запретил игроку снимать закулисные моменты

сегодня, 00:39

«Фулхэм» пригрозил штрафом полузащитнику Алексу Ивоби за его активность в социальных сетях.

Нигериец показывал закулисную жизнь команды в своём аккаунте в Snapchat, включая кадры из раздевалки. Он делал это ещё в «Эвертоне», за который выступал с 2019 по 2023 год.

В частности, большую популярность получили видео с пением бывшего одноклубника хавбека Доминика Калверта-Льюина и ролик, где Адама Траоре и Кэлвин Басси борются в раздевалке «Фулхэма».

Однако недавно эти видео исчезли, и болельщики недоумевали, почему это произошло. Бывший полузащитник «Арсенала» объяснил:

Для тех, кто интересуется, почему я не снимаю закулисные моменты в раздевалке: один человек из медиа-отдела сказал, что я не снимаю то, что нужно.

Итак, закулисных кадров больше нет. Они также сказали, что меня могут оштрафовать, если я продолжу это делать, они пытаются запретить снимать в нашей раздевалке.

Я знаю, вам нравится видеть, как мои товарищи по команде ведут себя за кулисами. Но я должен соблюдать правила.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:57, ред.
Ещё один "блогер недоделанный" -" Я всегда с собой беру видеокамеру...")
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:56
Похоже на расизм, надо бы вини включится в это дело!! А то ещё и на коленях вроде как перед неграми стоять больше не будут, ужас то какой
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 00:56
Думаю, что это сделано для того, чтобы важная информация не просочилась к соперникам. Снимая в раздевалке Ивоби мог невольно запечатлеть тактические тренерские установки.
Гость
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