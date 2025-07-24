Зайнутдинов перейдёт из «Бешикташа» в «Динамо» за 2,5 млн евро

Защитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов в ближайшее время может перейти из стамбульского «Бешикташа» в московское «Динамо».
Сегодня, 24 июля, футболист должен отправиться в Москву, чтобы пройти медосмотр. Зайнутдинову в «Динамо» предлагают контракт до лета 2029 года.
«Бешикташ» получит 2,5 млн евро, а также в договоре о трансфере будут прописаны возможные бонусы.
Напомним, что в 2024 году стамбульский клуб приобрел Зайнутдинов у московского ЦСКА за 4,5 млн евро. В прошлом Бахтиёр также играл под руководством Валерия Карпина за «Ростов».
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