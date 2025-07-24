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Зайнутдинов перейдёт из «Бешикташа» в «Динамо» за 2,5 млн евро

вчера, 12:15

Защитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов в ближайшее время может перейти из стамбульского «Бешикташа» в московское «Динамо».

Сегодня, 24 июля, футболист должен отправиться в Москву, чтобы пройти медосмотр. Зайнутдинову в «Динамо» предлагают контракт до лета 2029 года.

«Бешикташ» получит 2,5 млн евро, а также в договоре о трансфере будут прописаны возможные бонусы.

Напомним, что в 2024 году стамбульский клуб приобрел Зайнутдинов у московского ЦСКА за 4,5 млн евро. В прошлом Бахтиёр также играл под руководством Валерия Карпина за «Ростов».

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Все комментарии
3zcnym2evm5q
3zcnym2evm5q
вчера в 16:00
За год на два миллиона подешевел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:48
Турки брали его за 4,5, через год отдают его почти вдвое дешевле. Возникает вопрос, а всё ли в порядке с Зайей?...
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:29
А сборная, пусть даже такая как сейчас- тоже играет как Ростов? Конечно у Карпина может не получиться, многое зависит от разных причин, особенно, учитывая нетерпеливое динамовское руководство. Но Карпин не строит еще один Ростов, он пытается собрать, ту оборону, которую он знает и которая, в целом, может быть надёжной. Человек полностью перестраивает дезорганизованность, оставленную ему хамом и грубияном, и хочет создать гармоничный, грамотный баланс. Получится или нет, поглядим...
adekvat
adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:25
Конечно знает, делает из Динамо крепкого середняка РПЛ.
112910415
112910415
вчера в 13:20
Валера знает, что делает !
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:07
Зайнутдинов сильно упал в цене за последний год. Видимо в Турции его карьера складывалась не так хорошо, как хотелось бы, потому решение вернуться созрело довольно быстро. Понятно, что Карпин намерен создать под вывеской Динамо некое подобие Ростова, способное решать большие задачи. Лично я не верю, что у Валерия Георгиевича что-то цельное получится. На такое смелое дело был способен лишь один человек - КУРБАН БЕРДЫЕВ. Вот такое моё мнение.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:47
Динамикам теперь грозит быть филиалом Ростова...
cpbm7cm347uq
cpbm7cm347uq
вчера в 12:35
Бегает из команды в команду и нигде от него толку нету.
Capral
Capral
вчера в 12:33
Вобщем, правильно Валера делает, что компанует состав по уже известному и знакомому ему рисунку. Начинать строить команду надо с линии обороны, поскольку это важнейшая часть в любой команде, и здесь, очень важно взаимопонимание между игроками. Хорошо, что всё это начинается в начале нового сезона, когда есть еще время сыграться. Сейчас очень важно дать Карпину время, не давить на него и команду, не провоцировать глупейшими заявлениями со стороны прессы.
Если пивного чеха терпели два года, то почему Карпину не дать столько же времени...
Шуня771
Шуня771
вчера в 12:29
А Спартак им не интересовался?)
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:26
Закончилась его зарубежная командировка .
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