Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

РПЛ объявила о назначении судей на матчи второго тура

вчера, 12:44

Российская Премьер-Лига объявила о назначении главных арбитров и других официальных лиц на матчи второго тура чемпионата России.

25 июля (пятница)

«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан

Помощники судьи – Андрей Филипкин, Артём Перов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Вячеслав Харламов; делегат РПЛ – Иван Суворов.

26 июля (суббота)

«Спартак» – «Балтика»: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов; делегат РПЛ – Илья Хламов.

«Динамо» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников; делегат РПЛ – Сергей Кочетов.

«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Виктор Кулагин; делегат РПЛ – Алексей Поляков.

«Сочи» – «Акрон»: судья – Владислав Целовальников

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Эдуард Малый; делегат РПЛ – Владислав Барановский.

27 июля (воскресенье)

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Зуев; делегат РПЛ – Иван Цитович.

«Оренбург» – «Динамо» (Махачкала): судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мацюра; делегат РПЛ – Олег Люкшин.

«Рубин» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Сергей Мартынов; делегат РПЛ – Радик Ахмадуллин.

Подписывайся в ВК
Все новости
Игорь Федотов: «Казарцев не повлиял на результат матча „Спартака“»
22 июля
Официально«Спартак» обратился в ЭСК РФС по 5 эпизодам игры с махачкалинским «Динамо»
21 июля
«Судейство не соответствовало уровню РПЛ». Арбитры матча «Спартака» в центре внимания
20 июляRoman Novikov в блоге Дно пробитоКомментарии11
В «Спартаке» заявили, что судейство не соответствовало уровню РПЛ
19 июля
Три гола «Спартака» отменили в первом тайме матча с «Динамо» из Махачкалы
19 июля
ОфициальноОбъявлены назначения арбитров на 1-й тур РПЛ
17 июля
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 20:06
Спартаку не привыкать, справятся.)
Termez Zidan
Termez Zidan ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:20
Тут гадалке не ходи,это Карасёв,вот не любит он Спартак,хоть убей
Kosmos58
Kosmos58 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:17
... или Пастух.
Gotlib
Gotlib
вчера в 19:10
Не повезло Динамо с судьёй: Кукуян худший из судей для нас, если не считать Карася.
lotsman
lotsman
вчера в 18:24
Ну и кто из них будет самым обсуждаемым?)
4r72pyam9yub
4r72pyam9yub
вчера в 18:18
Сухой опять за своих топить будет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:07
Никогода не забуду как он душил нас в дерби против армейцев))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:06
Откуда столько антиспартаковских судей на наш матч
sihafazatron
sihafazatron ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 16:05
Ну там опечатка небольшая, должно быть написано Чабан
Kosmos58
Kosmos58 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:03
И хде он?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:05, ред.
О Черчесов будет работать судьей на матче крыльев?))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:35
Ну вот и мэтра карасева назначили на матч...)
syk8yjtuuq7y
syk8yjtuuq7y
вчера в 13:23
Карасев будет очень обсуждаем после матча, сто процентов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 