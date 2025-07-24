РПЛ объявила о назначении судей на матчи второго тура

Российская Премьер-Лига объявила о назначении главных арбитров и других официальных лиц на матчи второго тура чемпионата России.
25 июля (пятница)
«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан
Помощники судьи – Андрей Филипкин, Артём Перов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Вячеслав Харламов; делегат РПЛ – Иван Суворов.
26 июля (суббота)
«Спартак» – «Балтика»: судья – Сергей Карасёв
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов; делегат РПЛ – Илья Хламов.
«Динамо» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников; делегат РПЛ – Сергей Кочетов.
«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Виктор Кулагин; делегат РПЛ – Алексей Поляков.
«Сочи» – «Акрон»: судья – Владислав Целовальников
Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Эдуард Малый; делегат РПЛ – Владислав Барановский.
27 июля (воскресенье)
ЦСКА – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Зуев; делегат РПЛ – Иван Цитович.
«Оренбург» – «Динамо» (Махачкала): судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мацюра; делегат РПЛ – Олег Люкшин.
«Рубин» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой
Помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Сергей Мартынов; делегат РПЛ – Радик Ахмадуллин.