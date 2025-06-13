Гаттузо готов возглавить сборную Италии

47-летний специалист Дженнаро Гаттузо проведёт раунд прямых переговоров с президентом Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравиной, чтобы детально обсудить своё потенциальное назначение.
Ранее Гаттузо уже беседовал по этому поводу с Джанлуиджи Буффоном, который сейчас возглавляет делегацию национальной команды.
Первая встреча прошла успешно: Дженнаро проявил интерес к посту главного тренера. Ожидается, что переговоры с Гравиной могут состояться в ближайшие дни.
Хотя кто знает..., иногда именно этого и не хватает как в воспитании, так и в Учении ремеслу. Страх - великая сила и мотиватор, позволяющая индивиду добиваться невозможного.
Хотя кто знает..., иногда именно этого и не хватает как в воспитании, так и в Учении ремеслу. Страх - великая сила и мотиватор, позволяющая индивиду добиваться невозможного.