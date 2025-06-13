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Гаттузо готов возглавить сборную Италии

вчера, 09:55

47-летний специалист Дженнаро Гаттузо проведёт раунд прямых переговоров с президентом Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравиной, чтобы детально обсудить своё потенциальное назначение.

Ранее Гаттузо уже беседовал по этому поводу с Джанлуиджи Буффоном, который сейчас возглавляет делегацию национальной команды.

Первая встреча прошла успешно: Дженнаро проявил интерес к посту главного тренера. Ожидается, что переговоры с Гравиной могут состояться в ближайшие дни.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 15:21
Гаттузо очень страстный человек, как на поле так и в жизни, было бы интересно посмотреть как у него получится в сборной
хотя на таком посту нужно быть и дипломатом
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 12:45
Шило на мыло. Уж лучше Манчини оставили бы
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:36
Там не люлей не хватает, как многие здесь пишут, а тактической грамотности.
GU2210
GU2210
вчера в 11:08
Стоит только пожелать Гаттузо успехов со сборной.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 11:06
А шо с манчини? Хороший же тренер, евро выиграл, куда они его?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 11:00
Люлей не хватает ? Вы не правы. Команда и футболисты отдаются игре полностью, в каждом матче играют на победу и главное - хотят выиграть, в этом к ним претензий нет. Как и у меня сомнений. Другое дело, что итальянский футбол и сборная, как его квинтэссенция, весьма скуден на таланты, т.е. высококлассных игроков, а именно они во многих случаях решают исход матча.
Один из лучших в итальянском футболе - Барелла, но кроме старательности и настырности в нём ничего нет. Яркий пример моих слов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:53
И сб.Италии такая ситуация, что возможно, Гаттузо сможет исправить)х и не только. Если нет звездных игроков, тогда свое надо и должны брать за счёт характера и духа. Просто не представляю, как Италии нет в ЧМ... Достаточно того сколько пропустили.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 10:47
На моей памяти (допускаю, что скудной, но всё же моей, родненькой) ни один тренер не отказывался от руководства сборной, сославшись на свою профнепригодность. Поправьте меня, если я не прав.
STVA 1
STVA 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:38
Согласен с Вами! Люлей им точно не хватает!
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:38
Я точно такого же мнения . И очень бы хотелось посмотреть на эту сборную под его руководством .
4x5nc83ttpqb
4x5nc83ttpqb
вчера в 10:34
С Гаттузо может получится тренер сборной, опыта ему хватает
112910415
112910415
вчера в 10:30
Похоже на тупик, однако!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:23
В ночь на пятницу...
Это прошедшие дни 🤔
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 10:16
Да этот на всё готово, лишь бы кого нибудь!
AKH
AKH
вчера в 10:15
Максимум что он сможет, так это физически добить мертвых макаронников..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:06, ред.
Не знаю как насчёт учения футболу и строительству команды, но сачковать он в сборной точно никому не даст, - сразу отпи@дит.
Хотя кто знает..., иногда именно этого и не хватает как в воспитании, так и в Учении ремеслу. Страх - великая сила и мотиватор, позволяющая индивиду добиваться невозможного.
Гость
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