Гаттузо готов возглавить сборную Италии

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вчера, 09:55

47-летний специалист проведёт раунд прямых переговоров с президентом Итальянской федерации футбола ( FIGC ) Габриэле Гравиной, чтобы детально обсудить своё потенциальное назначение.

Ранее Гаттузо уже беседовал по этому поводу с , который сейчас возглавляет делегацию национальной команды.

Первая встреча прошла успешно: Дженнаро проявил интерес к посту главного тренера. Ожидается, что переговоры с Гравиной могут состояться в ближайшие дни.