«Палмейрас» – «Ботафого»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Палмейрас» – «Ботафого», который состоится 28 июня 2025 года.
«Палмейрас»
«Палмейрас» на последних минутах в третьем туре смог сравнять счет и занять первое место в группе, что в сетке плей-офф привело их ко встрече с «Ботафого». В личных встречах команда за последнее время уступает своему сопернику, но совершенно в другом турнире все может пойти совсем по-другому. Коллектив является фаворитом, однако все придется подтвердить своей игрой на футбольном поле.
24 июня «Палмейрас» сыграл вничью с «Интер» Майами (2:2), а 19 июня команда обыграл «Аль-Ахли» (2:0).
«Ботафого»
«Ботафого» сражался в группе с «Атлетико» и «ПСЖ» и команды втроем набрали по шесть очков, а бразильский коллектив пробился в плей-офф со второго места. Команда два из трех матчей играла, много обороняясь и вполне вероятно, что сейчас их ждет подобное противостояние с соотечественниками из «Палмейраса». Вполне можно допустить, что и основного времени для двух клубов не хватит, чтобы выявить победителя.
23 июня «Ботафого» проиграл «Атлетико» (0:1), а 20 числа команда переиграла с тем же счетом «ПСЖ» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Палмейрас» – 2.25
- Ничья – 3
- Победит «Ботафого» – 3.9
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.6
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.5
Статистика
- «Ботафого» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей «Палмейраса» завершились исходом «обе забьют — нет»
- Три из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Палмейраса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что будет нерезультативная игра с одной грубой ошибкой и ее допустить «Ботафого», что принесет победу «Палмейрасу».