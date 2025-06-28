«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Миннесота»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Нью-Йорк Ред Буллс» – «Миннесота», который состоится 28 июня 2025 года.
«Нью-Йорк Ред Буллс»
«Нью-Йорк Ред Буллс» после ряда побед терял очки в двух последних матчах и находится на грани вылета из зоны плей-офф. Команда занимает седьмое место с 28 баллами и уступает ближайшему сопернику всего один балл. В случае победы над «Миннесотой» команда сможет как минимум не отстать от конкурентов, а возможно и обойти одного, если он не сможет набрать максимум баллов в этом туре.
26 июня «Нью-Йорк Ред Булл» сыграл вничью с «Торонто» (1:1), а 15 числа минимально уступил «Остин ФК» (1:1).
«Миннесота»
«Миннесота» идет в группе лидеров западной конференции, но в последнее время часто теряет очки. На данный момент в активе клуба33 балла, что на три пункта меньше, чем у лидера «Сан-Диего». В поединке на выезде с «Нью-Йорк Ред Буллс» гости намерены побороться за очки и возможно подняться выше по турнирной таблице, что будет возможно в случае осечки конкурентов.
26 июня «Миннесота» обыграла на своем поле «Хьюстон Динамо» (3:1), а 15 числа коллектив уступил «Сан-Диего» (2:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Нью-Йорк Ред Буллс» – 2.05
- Ничья – 3.55
- Победит «Миннесота» – 3.55
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.85
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95
Статистика
- Три последних матча «Миннесоты» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Нью-Йорк Ред Буллс» выиграл пять поединков из десяти последних в основное время
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах
Прогноз
Поставить на победу «Нью-Йорк Ред Буллс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Команда играет на своем поле и наверняка сможет использовать это преимущество, чтобы набрать важные три балла.