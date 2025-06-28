«Орландо Сити» – «Цинциннати»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Орландо Сити» – «Цинцинати», который состоится 28 июня 2025 года.
«Орландо Сити»
«Орландо Сити» не без поражений, но довольно неплохо выступает на нынешнем отрезке сезона. Команда занимает шестое место с 33 баллами в активе и отстает всего на три пункта от нынешнего соперника, который идет на второй позиции. В предстоящей игре хозяева будут максимально мотивированы на победу, ведь в случае этого сможет сравняться по очкам «Цинциннати» и подняться в группу лидеров.
26 июня «Орландо Сити» на выезде обыграл «Сент-Луис Сити» (4:2), а 15 июня команда одолела «Колорадо Рэпидс» (1:0).
«Цинциннати»
«Цинциннати» продолжает погоню за лидером, но пока обойти его не удается. Команда набрала 36 очков и на четыре пункта отстает от «Филадельфии Юнион». Команда пережила ряд неудач, но в последних двух турах набирала очки и рассчитывает на еще один успешный поединок, который не отпустит вперед прямого конкурента, иначе догнать его будет максимально сложно.
26 июня «Цинциннати» обыграл на выезде «Монреаль» (3:1), а 15 числа команда минимально оказалась сильнее «Нью Инглэнд Революшн» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Орландо Сити» – 1.85
- Ничья – 4
- Победит «Цинциннати» – 3.8
- Тотал больше 3 мячей – 1.8
- Тотал меньше 3 мячей – 2
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Цинциннати» завершились исходом «обе забьют»
- «Орландо Сити» проиграл три из десяти последних поединков в МЛС
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что команды не будут изменить своей статистике и выдадут очередной нерезультативный поединок.