«Орландо Сити» – «Цинциннати»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 июня 2025, 21:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Орландо Сити» – «Цинцинати», который состоится 28 июня 2025 года.

«Орландо Сити»

«Орландо Сити» не без поражений, но довольно неплохо выступает на нынешнем отрезке сезона. Команда занимает шестое место с 33 баллами в активе и отстает всего на три пункта от нынешнего соперника, который идет на второй позиции. В предстоящей игре хозяева будут максимально мотивированы на победу, ведь в случае этого сможет сравняться по очкам «Цинциннати» и подняться в группу лидеров.

26 июня «Орландо Сити» на выезде обыграл «Сент-Луис Сити» (4:2), а 15 июня команда одолела «Колорадо Рэпидс» (1:0).

«Цинциннати»

«Цинциннати» продолжает погоню за лидером, но пока обойти его не удается. Команда набрала 36 очков и на четыре пункта отстает от «Филадельфии Юнион». Команда пережила ряд неудач, но в последних двух турах набирала очки и рассчитывает на еще один успешный поединок, который не отпустит вперед прямого конкурента, иначе догнать его будет максимально сложно.

26 июня «Цинциннати» обыграл на выезде «Монреаль» (3:1), а 15 числа команда минимально оказалась сильнее «Нью Инглэнд Революшн» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Орландо Сити» – 1.85

Ничья – 4

Победит «Цинциннати» – 3.8

Тотал больше 3 мячей – 1.8

Тотал меньше 3 мячей – 2

Статистика

Пять из шести последних матчей «Цинциннати» завершились исходом «обе забьют»

«Орландо Сити» проиграл три из десяти последних поединков в МЛС

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что команды не будут изменить своей статистике и выдадут очередной нерезультативный поединок.