Форвард «Палмейраса» Лопес интересен «Спартаку»

Форвард «Палмейраса» Хосе Лопес может перейти в «Спартак».
По информации источника, 24-летний аргентинец интересен «красно-белым». «Спартак» начнёт с ним переговоры о трансфере в случае ухода Манфреда Угальде из команды.
В 2025 году Лопес сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Хватит тратить зря деньги!
У вас уже есть мегазвезда Заболотный: он полкоманды стОит.))
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