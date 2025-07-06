Форвард «Палмейраса» Лопес интересен «Спартаку»

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сегодня, 15:00

Форвард «Палмейраса» может перейти в «Спартак».

По информации источника, 24-летний аргентинец интересен «красно-белым». «Спартак» начнёт с ним переговоры о трансфере в случае ухода Манфреда Угальде из команды.

В 2025 году Лопес сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.