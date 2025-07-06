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Форвард «Палмейраса» Лопес интересен «Спартаку»

сегодня, 15:00

Форвард «Палмейраса» Хосе Лопес может перейти в «Спартак».

По информации источника, 24-летний аргентинец интересен «красно-белым». «Спартак» начнёт с ним переговоры о трансфере в случае ухода Манфреда Угальде из команды.

В 2025 году Лопес сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
bk3x3jh5cprh
bk3x3jh5cprh ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 16:50
У нас нефти навалом, народное добро можно тратить на всякий ширпотреб.
k6fttfjswm9e
k6fttfjswm9e
сегодня в 16:44
Спартак хватает всё подряд, хотя для 4-10 места и этого достаточно "великой" команде.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 16:37
НЕуважаемые руководители ФК Спартак Москва.
Хватит тратить зря деньги!
У вас уже есть мегазвезда Заболотный: он полкоманды стОит.))
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 16:12
Да звезда к нам и не поедет! Но в любом случае Вы правы! Зачем он им?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:09
Уход Угальде станет ударом по народной.
Вместе с Барко они были главные ударной силой Спартака...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:51
Ну и зачем он Спартаку нужен? Хосе Лопесу уже двадцать четыре года. Всех игроков в его возрасте давно просеяли через сито скауты более благополучных в футбольном плане стран, чем Россия. Побывали там и представители клубов из арабских стран. Не стоит тратить приличные деньги за кота в мешке. В любом случае он точно не звезда.
1 984
1 984 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 15:16, ред.
Учитывается. Я есть в топе по % угаданных. Хотя с отвратительным ROI 🙈
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