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«Наполи» не может договориться с «Галатасараем» о переходе Осимхена

вчера, 12:04

Переговоры итальянского «Наполи» с турецким «Галатасараем» о трансфере нигерийского нападающего Виктора Осимхена оказались под угрозой срыва.

Стамбульский клуб заявил о готовности выплатить 75 миллионов евро пятью траншами, однако неаполитанцев не устроило отсутствие необходимых банковских гарантий. На данный момент переговоры приостановлены.

Напомним, что в прошлом сезоне Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды и в 41 матче забил 37 голов, сделав 8 результативных передач.

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Все комментарии
Баобаб
Баобаб
вчера в 13:37
Киношник тот ещё торгаш. Лучше сгноит игрока, чем подвинется в деньгах. Примеров куча.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:20
уверен, что турки добьются своего)))
тем более сам Осимхен хочет остаться в Галатасарае.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:14
Уж банковские гарантии проще простого клубу получить... решат проблему...
Гость
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