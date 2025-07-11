«Наполи» не может договориться с «Галатасараем» о переходе Осимхена

1752224689

вчера, 12:04

Переговоры итальянского «Наполи» с турецким «Галатасараем» о трансфере нигерийского нападающего оказались под угрозой срыва.

Стамбульский клуб заявил о готовности выплатить 75 миллионов евро пятью траншами, однако неаполитанцев не устроило отсутствие необходимых банковских гарантий. На данный момент переговоры приостановлены.

Напомним, что в прошлом сезоне Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды и в 41 матче забил 37 голов, сделав 8 результативных передач.