«Наполи» не может договориться с «Галатасараем» о переходе Осимхена

Переговоры итальянского «Наполи» с турецким «Галатасараем» о трансфере нигерийского нападающего Виктора Осимхена оказались под угрозой срыва.
Стамбульский клуб заявил о готовности выплатить 75 миллионов евро пятью траншами, однако неаполитанцев не устроило отсутствие необходимых банковских гарантий. На данный момент переговоры приостановлены.
Напомним, что в прошлом сезоне Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды и в 41 матче забил 37 голов, сделав 8 результативных передач.
тем более сам Осимхен хочет остаться в Галатасарае.
тем более сам Осимхен хочет остаться в Галатасарае.