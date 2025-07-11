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«Милан» заинтересовал Шик из «Байера»

вчера, 09:41

Итальянский «Милан» может усилить свой состав нападающим сборной Чехии Патриком Шиком.

Форвард немецкого «Байера» оказался в шорт-листе «красно-черных» для работы на трансферном рынке в нынешнее межсезонье, хотя там есть и другие кандидаты: Душан Влахович из «Ювентуса», Дарвин Нуньес из «Ливерпуля» и Николас Джексон, которого готов отпустить «Челси».

Шик в прошлом уже выступал в Италии за «Рому» и «Сампдорию». В минувшем сезоне чех занял второе место в списке лучших бомбардиров немецкой Бундеслиги, забив 21 гол в 31 матче.

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10 июля
 
Все комментарии
catal
catal
вчера в 14:16
Шик очень силен. А вот пойдет ли он в нынешний кризисный Милан - вопрос.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:18
Парик Шик уже играл в Серии А.
но зачем ему в Миланэ, когда Тен Хаг хочет чтоб Шик остался в Байере, и команда играет в Лиге чемпионов.
жаль, Байер распродает своих чемпионов
Гость
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