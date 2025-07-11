«Милан» заинтересовал Шик из «Байера»

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вчера, 09:41

Итальянский «Милан» может усилить свой состав нападающим сборной Чехии .

Форвард немецкого «Байера» оказался в шорт-листе «красно-черных» для работы на трансферном рынке в нынешнее межсезонье, хотя там есть и другие кандидаты: из «Ювентуса», из «Ливерпуля» и , которого готов отпустить «Челси».

Шик в прошлом уже выступал в Италии за «Рому» и «Сампдорию». В минувшем сезоне чех занял второе место в списке лучших бомбардиров немецкой Бундеслиги, забив 21 гол в 31 матче.