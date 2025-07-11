«Милан» заинтересовал Шик из «Байера»

Итальянский «Милан» может усилить свой состав нападающим сборной Чехии Патриком Шиком.
Форвард немецкого «Байера» оказался в шорт-листе «красно-черных» для работы на трансферном рынке в нынешнее межсезонье, хотя там есть и другие кандидаты: Душан Влахович из «Ювентуса», Дарвин Нуньес из «Ливерпуля» и Николас Джексон, которого готов отпустить «Челси».
Шик в прошлом уже выступал в Италии за «Рому» и «Сампдорию». В минувшем сезоне чех занял второе место в списке лучших бомбардиров немецкой Бундеслиги, забив 21 гол в 31 матче.
но зачем ему в Миланэ, когда Тен Хаг хочет чтоб Шик остался в Байере, и команда играет в Лиге чемпионов.
жаль, Байер распродает своих чемпионов
но зачем ему в Миланэ, когда Тен Хаг хочет чтоб Шик остался в Байере, и команда играет в Лиге чемпионов.
жаль, Байер распродает своих чемпионов