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Хендерсон вернется в АПЛ после расставания с «Аяксом»

вчера, 11:48

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон вернется в Английскую Премьер-Лигу после расставания с нидерландским «Аяксом».

По сведениям источника, бывший капитан «Ливерпуля» уже согласовал все условия личного контракта с «Брентфордом», однако официальное объявление о переходе будет сделано лишь на следующей неделе.

О расставании 35-летнего Хендерсона с «Аяксом» по взаимному согласию сторон стало известно 10 июля.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:01
Хендо после красных нигде долго не задержался - в Аравии полсезона, в Аяксе тоже недолго..
лично по мне Хендо как кэп был хорош - мог зарядить-взбодрить партнеров как в раздевалке, так и на поле, всегда довольно "энергично" при любом конфликте на поле защищал интересы игроков команды..
да не был технарем, но при Юргене раскрылся, был важным игроком цетра поля в команде
Удачи и успехов с пчелами! только не в играх с Ливерпулем)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:51
Ветеран судя по всему ещё "по пылит" в Англии...
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