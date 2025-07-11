Хендерсон вернется в АПЛ после расставания с «Аяксом»

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вчера, 11:48

Полузащитник сборной Англии вернется в Английскую Премьер-Лигу после расставания с нидерландским «Аяксом».

По сведениям источника, бывший капитан «Ливерпуля» уже согласовал все условия личного контракта с «Брентфордом», однако официальное объявление о переходе будет сделано лишь на следующей неделе.

О расставании 35-летнего Хендерсона с «Аяксом» по взаимному согласию сторон стало известно 10 июля.