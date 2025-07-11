Хендерсон вернется в АПЛ после расставания с «Аяксом»

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон вернется в Английскую Премьер-Лигу после расставания с нидерландским «Аяксом».
По сведениям источника, бывший капитан «Ливерпуля» уже согласовал все условия личного контракта с «Брентфордом», однако официальное объявление о переходе будет сделано лишь на следующей неделе.
О расставании 35-летнего Хендерсона с «Аяксом» по взаимному согласию сторон стало известно 10 июля.
лично по мне Хендо как кэп был хорош - мог зарядить-взбодрить партнеров как в раздевалке, так и на поле, всегда довольно "энергично" при любом конфликте на поле защищал интересы игроков команды..
да не был технарем, но при Юргене раскрылся, был важным игроком цетра поля в команде
Удачи и успехов с пчелами! только не в играх с Ливерпулем)
лично по мне Хендо как кэп был хорош - мог зарядить-взбодрить партнеров как в раздевалке, так и на поле, всегда довольно "энергично" при любом конфликте на поле защищал интересы игроков команды..
да не был технарем, но при Юргене раскрылся, был важным игроком цетра поля в команде
Удачи и успехов с пчелами! только не в играх с Ливерпулем)