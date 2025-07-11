Марко Асенсио близок к переходу из ПСЖ в «Фенербахче»

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вчера, 12:30

Испанский нападающий может в ближайшее время стать игроком стамбульского «Фенербахче».

Как сообщает источник, переговоры находятся на финальной стадии. Асенсио уже согласовал все условия личного контракта и дал согласие на переезд в Турцию.

Теперь «Фенербахче» необходимо договориться с «Пари Сен-Жермен». Ранее СМИ сообщали о том, что стамбульцы хотели бы взять испанского форварда в аренду.

Напомним, что с февраля по май нынешнего года Асенсио выступал на правах аренды за английскую «Астон Виллу» и в 21 матче забил 8 голов, сделав одну результативную передачу.