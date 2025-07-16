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Стала известна сумма, за которую «Локомотив» готов продать Баринова

вчера, 17:50

Полузащитник Дмитрий Баринов может покинуть «Локомотив».

По данным источника, московский клуб готов отпустить своего капитана за 2 млн евро, если он захочет уйти.

В «Локомотиве» с уважением относятся к Баринову, поэтому если он захочет попробовать новый вызов в карьере, «железнодорожники» не будут его удерживать.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:52
Уважение к игроку о котором пишет Локо выражено в самой сумме трансфера....
28 лет...капитан...и.,...2 млн...
Может шутка...или тонкий черккизовский юмор???
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:57
Баринов уже длительное время считается одним из лучших футболистов Локомотива и России. И что, игрок имеющий такой высокий статус, стоит всего два миллиона евро? Откуда такой ценник? Может быть это Локомотив готов заплатить озвученную сумму, лишь бы кто-то забрал Дмитрия? Попахивает серьёзным конфликтом игрока и клуба. Судя по всему, между сторонами есть договорённость о неразглашении его причин. Мутная история. Ничего, рано или поздно всё равно узнаем.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:32
Я себя великим знатоком футбола НЕ считаю, но всё таки не понимаю восхищения этим игроком, а выкуп в 2 миллиона гейро Локомотив предлагает расценивать как благотворительность, ну, или как широкий жест в благодарность за заслуги перед клубом.
НУ, НЕ ПОНИМАЮ Я!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:30
Всё никак не покинет... видимо спрос огромный...
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