Стала известна сумма, за которую «Локомотив» готов продать Баринова

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вчера, 17:50

Полузащитник может покинуть «Локомотив».

По данным источника, московский клуб готов отпустить своего капитана за 2 млн евро, если он захочет уйти.

В «Локомотиве» с уважением относятся к Баринову, поэтому если он захочет попробовать новый вызов в карьере, «железнодорожники» не будут его удерживать.