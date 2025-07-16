Стала известна сумма, за которую «Локомотив» готов продать Баринова

Полузащитник Дмитрий Баринов может покинуть «Локомотив».
По данным источника, московский клуб готов отпустить своего капитана за 2 млн евро, если он захочет уйти.
В «Локомотиве» с уважением относятся к Баринову, поэтому если он захочет попробовать новый вызов в карьере, «железнодорожники» не будут его удерживать.
28 лет...капитан...и.,...2 млн...
Может шутка...или тонкий черккизовский юмор???
28 лет...капитан...и.,...2 млн...
Может шутка...или тонкий черккизовский юмор???
НУ, НЕ ПОНИМАЮ Я!!!
НУ, НЕ ПОНИМАЮ Я!!!