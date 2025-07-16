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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Крылья Советов»

вчера, 18:36

Нападающий Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА.

По данным источника, в подписании аргентинца заинтересованы «Крылья Советов». Главной сложностью являются финансовые условия сделки.

В прошлом сезоне Гайч выступал на правах аренды за «Антальяспор».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:06
К него уже 5 аренд было. Контракт кончается на следующий год. Конечно это большой промах селекции ЦСКА. Такую обузу повесили
drug01
drug01
вчера в 19:32
Время покажет будет ли он там играть?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:23
КС нужен не забивной нападающий ? Сомневаюсь.
Скорее всего журнальный выкидыш.
shlomo
shlomo
вчера в 18:56
Снизить ценник и зарплату... вот и все проблемы...
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