Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Крылья Советов»

Нападающий Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА.
По данным источника, в подписании аргентинца заинтересованы «Крылья Советов». Главной сложностью являются финансовые условия сделки.
В прошлом сезоне Гайч выступал на правах аренды за «Антальяспор».
Нападающий Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА.
По данным источника, в подписании аргентинца заинтересованы «Крылья Советов». Главной сложностью являются финансовые условия сделки.
В прошлом сезоне Гайч выступал на правах аренды за «Антальяспор».
Скорее всего журнальный выкидыш.
Скорее всего журнальный выкидыш.