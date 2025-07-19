Игроки молодёжки «Спартака» скандировали нецензурную кричалку про ЦСКА

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вчера, 18:40

Футболисты молодёжной команды «Спартака» выкрикивали вместе с фанатами нецензурную кричалку про ЦСКА после победы в матче 15-го тура МФЛ (1:0).

Защитник «красно-белых» Матвей Кузнецов при этом был с громкоговорителем, но один из сотрудников штаба команды его быстро отобрал.