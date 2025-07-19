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Игроки молодёжки «Спартака» скандировали нецензурную кричалку про ЦСКА

вчера, 18:40
Спартак (мол)Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол)Матч завершен

Футболисты молодёжной команды «Спартака» выкрикивали вместе с фанатами нецензурную кричалку про ЦСКА после победы в матче 15-го тура МФЛ (1:0).

Защитник «красно-белых» Матвей Кузнецов при этом был с громкоговорителем, но один из сотрудников штаба команды его быстро отобрал.

«Спартак» занимает 6-е место в чемпионате Молодёжной футбольной лиги (28 очков). ЦСКА идёт 5-м (29 баллов).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:19
Идиоты малолетние - жизнь ещё толком не била и не учила. Примеры подобных выкриков и наказание за них уже были... А взрослых представителей штаба хватило на то , что бы только отобрать "матюгальник"...(
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:54, ред.
Было бы странно если бы они воспевали соперника...
Но весь этот негатив и неправильное отношение к коллегам по работе - от взрослых...с их попустительства....
Молодежь чует грань которую можно переступить и пользуются моментом....
Морально-этические нормы должны так же прививаться как и спортивные....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:28
Вот же дурачьё безмозглое.. Это так молодые игроки пытаются приобрести дешёвый авторитет среди болельщиков сомнительного уровня. Надо же, даже мегафон у них был. А ведь игроки совершили административное правонарушение, за которое, в том числе, предусмотрено наказание в виде административного ареста. Самое печальное, что им ничего не будет, наказание не последует. Да и чёрт с ними, убогими. Искать таланты для академии нужно по всей стране и учиться они должны бесплатно, а проживать в интернате под контролем воспитателей. ЭТИХ же набрали, в большинстве случаев, в пределах МКАД по квотам или за деньги.. Талант тут не причём. Правда футболу их, худо-бедно, научили.
jRest
jRest
вчера в 18:56, ред.
Пока подобное не начнут карать руководство клубов, это будет продолжаться. И раз ничего не меняется, то всех всё устраивает. Видимо, взрослеть и становиться цивилизованными людьми не хотят ни игроки, ни те, кто их воспитывает.
Comentarios
Comentarios
вчера в 18:54
Редиски
Брулин
Брулин
вчера в 18:52
Одна радость у людей - матом покричать. Бывает.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:50
Свинское поведение
Гость
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