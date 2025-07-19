Игроки молодёжки «Спартака» скандировали нецензурную кричалку про ЦСКА

Футболисты молодёжной команды «Спартака» выкрикивали вместе с фанатами нецензурную кричалку про ЦСКА после победы в матче 15-го тура МФЛ (1:0).
Защитник «красно-белых» Матвей Кузнецов при этом был с громкоговорителем, но один из сотрудников штаба команды его быстро отобрал.
«Спартак» занимает 6-е место в чемпионате Молодёжной футбольной лиги (28 очков). ЦСКА идёт 5-м (29 баллов).
Но весь этот негатив и неправильное отношение к коллегам по работе - от взрослых...с их попустительства....
Молодежь чует грань которую можно переступить и пользуются моментом....
Морально-этические нормы должны так же прививаться как и спортивные....
Но весь этот негатив и неправильное отношение к коллегам по работе - от взрослых...с их попустительства....
Молодежь чует грань которую можно переступить и пользуются моментом....
Морально-этические нормы должны так же прививаться как и спортивные....