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Президент «Динамо» Мх считает, что сейчас лимит на легионеров не нужен

вчера, 18:50

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался на тему возможного ужесточения лимита на легионеров.

Всё, что связано с регламентом чемпионата и касательно лимита на легионеров, такой информации у меня не было. Может, в клуб пришло письмо, но пока об этом мне никто ничего не сказал. Появится — узнаем, проанализируем.

Моё мнение: пока у нас блокада, лимит на легионеров нам не нужен. Хоть так крути, хоть по-другому, как угодно. Всё равно спорт, футбол в особенности, — политический инструмент, который в данный момент служит своего рода оружием против России. В этой ситуации не думаю, что разумно ограничивать самих себя лимитом. Даже с этой точки зрения, даже не со спортивной.

Допустим, отрегулировали ситуацию, блокаду сняли, мирная жизнь восстановилась. Тогда можно рассматривать. Понастроили своих, допустим, академий, школ, подросли ребята. Тогда можно немножко ограничить. В данный момент, думаю, целесообразности нет. Сегодня хоть мы и говорим, что в нашу страну едут не самые сильные легионеры, но всё равно у нас очень много иностранцев, которые заметно выше наших игроков, а также поддерживают высокий уровень чемпионата. Кто получил приз лучшего игрока прошлого сезона? Кордоба. Он же тоже легионер.

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Все комментарии
nbfdzf58apdk
nbfdzf58apdk
вчера в 21:05
Денег у них все равно нет, так что без разницы кого брать, но играют они очень дисциплинированно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:52
Что же теперь можно игнорировать российских игроков?
46fat922c8ry
46fat922c8ry
вчера в 18:52
У каждого начальника своё мнение!
Гость
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