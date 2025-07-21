Защитник ЦСКА Лукин: «Наша задача — выигрывать каждый матч»

Защитник московского ЦСКА считает, что «армейцам» по силам борьба за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

Задача только одна — выигрывать каждый матч. Это касается и предстоящей встречи первого тура. Неважно, с кем надо играть — с «Торпедо» или «Оренбургом». Цель — победить. У нас сильная команда, сильные игроки. Идём от игры к игре и сделаем всё, чтобы достичь того, чего хотим. Наш главный конкурент в борьбе за титул? Мы сами.