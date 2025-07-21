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Защитник ЦСКА Лукин: «Наша задача — выигрывать каждый матч»

вчера, 08:46
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин считает, что «армейцам» по силам борьба за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

Задача только одна — выигрывать каждый матч. Это касается и предстоящей встречи первого тура. Неважно, с кем надо играть — с «Торпедо» или «Оренбургом». Цель — победить. У нас сильная команда, сильные игроки. Идём от игры к игре и сделаем всё, чтобы достичь того, чего хотим. Наш главный конкурент в борьбе за титул? Мы сами.

В прошедшем сезоне Лукин сыграл 17 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:19
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 12:05
    Минуточку, минуточку!

    Мну опять, что то пропустил - бьющий копытом молвит, за "Торпедо"...
    Последних вернули в РПЛ?
    По Оренбургу понятно, эти будут биться за главного спонсора, общего...))),
    а вот Торпедо...
    Нет, конечно допустим параллельный турнир в Плейстейшен, но тогда надоть Лукину как то расставлять все точки над мыслями...)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 11:54
      Русский Моуриньо
      Русский Моуриньо
      вчера в 11:41
      Думаю победит сильнейший!То есть Оренбургский платочек.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 11:36
        112910415
        112910415
        вчера в 10:50
        ну, нормально так )
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 10:28
        Уважаемый. Он говорит за свой клуб. А на несостоявшихся юбиляров ему, как и всем иным глубоко и сильно наплевать. У них планы - освоить больше бюджетных денег и выдать паспорта еще пятерым уроженцам прерий.
        lotsman
        lotsman
        вчера в 09:49
        Такие цели должны ставить во всех командах.
        rsd47s24nqta
        rsd47s24nqta
        вчера в 09:35
        Каждый год какой-нибудь Лукин говорит такие слова, надо же что-то говорить.
        Red blu
        Red blu
        вчера в 09:20, ред.
        Правильные слова говоришь, Лукин. Так же как и в кубке России играли, от игры к игре, и Зенит вынесли из кубка., не важно с кем играли. А взяли и выиграли 9-ый кубок.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 08:49
        Умный такой... Аж диву даёшься...
        А у других команд, кроме ЦСКА график ничьих и поражений на стене раздевалки висит.....
        Гость
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