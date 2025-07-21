Защитник ЦСКА Лукин: «Наша задача — выигрывать каждый матч»

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин считает, что «армейцам» по силам борьба за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
Задача только одна — выигрывать каждый матч. Это касается и предстоящей встречи первого тура. Неважно, с кем надо играть — с «Торпедо» или «Оренбургом». Цель — победить. У нас сильная команда, сильные игроки. Идём от игры к игре и сделаем всё, чтобы достичь того, чего хотим. Наш главный конкурент в борьбе за титул? Мы сами.
В прошедшем сезоне Лукин сыграл 17 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.
Мне печально, что житель бывшей культурной столицы России не знаком с литературным языком. Словосочетания говорить "про кото то или про что то " и "за кого то или за что то" употребляются в различных смысловых аспектах. Видно Вы бросили читать художественную литературу и перешли на мемуары Шурика Медведева. Тогда я выхожу из дискуссии.
А жаль, когда я в конце 30-х, начале 60-х годов 6 лет жил и учился в Ленинграде - это была реально культурная столица РФ. Но Газпром решил иначе и сейчас Лахта-Центр - это символ Питера. А мне это глубоко неприятно.
Мне печально, что житель бывшей культурной столицы России не знаком с литературным языком. Словосочетания говорить "про кото то или про что то " и "за кого то или за что то" употребляются в различных смысловых аспектах. Видно Вы бросили читать художественную литературу и перешли на мемуары Шурика Медведева. Тогда я выхожу из дискуссии.
А жаль, когда я в конце 30-х, начале 60-х годов 6 лет жил и учился в Ленинграде - это была реально культурная столица РФ. Но Газпром решил иначе и сейчас Лахта-Центр - это символ Питера. А мне это глубоко неприятно.
Мну опять, что то пропустил - бьющий копытом молвит, за "Торпедо"...
Последних вернули в РПЛ?
По Оренбургу понятно, эти будут биться за главного спонсора, общего...))),
а вот Торпедо...
Нет, конечно допустим параллельный турнир в Плейстейшен, но тогда надоть Лукину как то расставлять все точки над мыслями...)
Мну опять, что то пропустил - бьющий копытом молвит, за "Торпедо"...
Последних вернули в РПЛ?
По Оренбургу понятно, эти будут биться за главного спонсора, общего...))),
а вот Торпедо...
Нет, конечно допустим параллельный турнир в Плейстейшен, но тогда надоть Лукину как то расставлять все точки над мыслями...)
"За свой клуб"...вы имели ввиду "про свой клуб"??
Про прерии не будем...это долго...
Ну в в целом прочитав очередной ваш негативно-смешной коммент сложилось впечатление что это Лукин раздаёт паспорта и осваивает бюджет...
"За свой клуб"...вы имели ввиду "про свой клуб"??
Про прерии не будем...это долго...
Ну в в целом прочитав очередной ваш негативно-смешной коммент сложилось впечатление что это Лукин раздаёт паспорта и осваивает бюджет...
Коль на любой ветке по любой теме только про Зенит и талдычите.....
Коль на любой ветке по любой теме только про Зенит и талдычите.....
А у других команд, кроме ЦСКА график ничьих и поражений на стене раздевалки висит.....
А у других команд, кроме ЦСКА график ничьих и поражений на стене раздевалки висит.....